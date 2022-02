Cadoul care a consolat-o pe Simona Halep după înfrângerea de la Doha. „Am jucat destul de slab”

Simona Halep a primit două ceasuri de lux din partea unui important sponsor, la scurtă vreme după ce a revenit de la Doha. Sportiva din Constanța le-a dezvăluit susținătorilor care o urmăresc pe internet că a primit un cadou special din partea companiei de ceasuri Hublot. Este vorba despre două ceasuri dintr-o colecție limitată, a căror valoare se ridică la aproximativ 40.000 de euro fiecare.

„Mulțumesc, Hublot”, a transmis Simpona Halep, într-un mesaj pe care l-a postat pe Instagram.

De menționat că Simona Halep este ambasador al companiei Hublot încă din anul 2016. Și liderul mondial ATP, Novak Djokovic, are un contract de sponsorizare încheiat cu producătorul de ceasuri de lux. Campioana de tenis mai deține, de la acest sponsor, un model Hublot Big Bang One Click Saphire, ceas evaluat la 80.000 de euro.

Pe lângă cunoscuta companie producătoare de ceasuri, Simona Halep mai este sponsorizată de Nike, Wilson, Banca Transilvania, Rexona, Avon, Dorna.

Cauza înfrângerii de la Doha

Simona Halep, clasată pe locul 27 WTA a fost eliminată în primul tur al turneului de la Doha, Qatar. Ea a pierdut în fața jucătoarei franceze Caroline Garcia, numărul 76 în clasamentul WTA. Scorul înregistrat în această partidă a fost 4 – 6, 3 – 6.

La sosirea în România, Simona Halep a recunoscut că ar fi putut juca mai bine cu Caroline Garcia, însă nu a prins cea mai bună zi. În plus vântul de la Doha și stilul de joc agresiv al adversarei au dezavantajat-o.

„Eu consider că mereu se poate mai mult, așa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simțit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar și ea a fost foarte agresivă. Așa s-a terminat. Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă”, a declarat Simona Halep.

O pauză de două săptămâni

Eliminată din primul tur la turneul de tenis din Qatar, Simona Halep se bucură de o pauză de două săptămâni, până la următoarea competiție. Ea evolua, în următorul turneu, la Indian Wells, în Statele Unite. Competiția este programată în perioada 9 – 20 martie.

În campionatul de la Indian Wells, turneu din categoria WTA 1.000, sunt puse în joc premii totale în valoare de peste 8 milioane de dolari.