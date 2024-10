Monden Cadou surpriză pentru Kate Middleton. Reacția prințesei, așteptată cu nerăbdare







Kate Middleton va primi una dintre primele perechi de UGG-uri vegane. Soția prințului William este o mare fană a acestui brand. Fundația PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, a confirmat că îi va trimite lui Kate o pereche de cizme vegane pentru a le purta în această iarnă.

UGG-uri vegane pentru Kate Middleton

Într-o scrisoare adresată prințesei, fundația scrie că cizmele UGG, care au fost create în colaborare cu Collina Strada, sunt fabricate din trestie de zahăr, TENCEL și microfibră de poliester reciclată. UGG a făcut încălțăminte vegană după ce investigațiile entităților PETA au scos la iveală cruzimea față de oi în peste 100 de operațiuni din industria lânii din întreaga lume, unde tunsorii au fost văzuți lovind, călcând în picioare și lovind cu piciorul oile.

PETA speră ca prințesa să aprecieze cadoul

Vicepreședintele PETA pentru programe și operațiuni, Elisa Allen, a declarat că noile cizme vor pune capăt suferinței acestor animale din industria lânii. Allen speră ca prințesa Kate să aprecieze aceste cizme.

„Aceste cizme elegante sunt perfecte pentru grădinărit, plimbări pe îndelete sau relaxare pe canapea și, cel mai bine dintre toate, ele scutesc oile de o viață de suferință. „PETA speră că prințesa Kate se va bucura să poarte aceste cizme frumoase și elegante în această perioadă de odihnă și reflecție, știind că sunt blânde cu animalele și planeta.”, a spus ea, potrivit express.co.uk.

Kate Middleton, nemulțumită de cadoul de la William

În urmă cu ceva vreme, și prințul William i-a făcut un cadou inedit lui Kate, dar aceasta nu l-a apreciat. Fiul Regelui Charles i-a cumpărat soției sale o pereche de binocluri. După ce i-a văzut reacția, William a realizat că n-a fost prea inspirat.

„Odată i-am luat soției mele o pereche de binocluri - nu m-a lăsat niciodată să uit asta. Asta a fost la începutul curtenirii - cred că asta a pecetluit înțelegerea. Nu a mers bine.Sincer, nu am idee de ce i-am cumpărat o pereche de binocluri, părea o idee bună la momentul respectiv.”, a spus el.