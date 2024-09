Monden Încet, dar sigur! Prințesa Kate începe să se implice din nou în activitățile regale







Prințesa de Wales a Marii Britanii a făcut un prim pas spre revenirea la activitatea sa în ceea ce privește educația timpurie a copiilor. Iar asta se întâmplă la o săptămână după ce a anunțat că a terminat chimioterapia.

Catherine, în vârstă de 42 de ani, cunoscută și sub numele de Kate, a avut marți, 17 septembrie, o întâlnire la Castelul Windsor, la vest de Londra. Prințesa s-a întâlnit cu personalul de la Royal Foundation Centre for Early Childhood, organizația pe care a înființat-o. Întâlnirea a fost menționată în Court Circular (Circulara Curții Regale), registrul oficial al angajamentelor membrilor familiei regale. Documentul a fost publicat miercuri, 18 septembrie, în ziarul The Times.

Prințesa Kate revine

Problema educării timpurii a copiilor a fost descrisă de către asistenții din organizație ca fiind munca de o viață lui Catherine. Aceasta este și mama a trei copii. Kate, o viitoare regină care este căsătorită cu moștenitorul tronului, prințul William, a apărut în public doar în câteva ocazii de la începutul anului, din cauza unei afecțiuni de care suferă.

Prințesa de Wales a fost în afara activității cea mai mare parte a anului 2024. A luat o pauză după o operație din luna ianuarie și după un diagnostic ulterior de cancer. Dar acum a terminat chimioterapia. Chiar și așa, Kate nu s-a întors la muncă cu normă întreagă. În prezent, nu este clar dacă va reuși vreun angajament personal înainte de Duminica Comemorării, în noiembrie.

Jurnalul oficial al Casei Regale, unde a fost notată și cea mai recentă activitate a lui Kate, poate părea pentru cei din afară o chestiune destul de insipidă și formală. Dar este folosit și de analiști pentru a număra câte sarcini sunt îndeplinite de fiecare membru al Casei Regale într-un an. La sfârșitul fiecărui an, se publică un tabel care clasifică fiecare membru al familiei regale în funcție de cât de mult a muncit. De obicei, Regele Charles al III-lea și Prințesa Anne „se luptă” pentru primul loc.

Comentariile lui Harry

Prințul Harry a scris în autobiografia „Spare”: „Un document sinistru. La sfârșitul anului, când toate cifrele erau adunate, se făceau comparații în presă. „Ah, acesta este mai ocupat decât acela. 'Ah, ăsta e un leneș'. Circulara Curții, Jurnalul oficial, era un document vechi, dar se transformase în ultima vreme într-un pluton de execuție”, scrie Harry.

„Nu a creat sentimentele de competitivitate care existau în familia mea, ci le-a amplificat, le-a transformat în arme. Arme pe care fiecare le foloseam împotriva celuilalt”, mai scrie ducele. „Deși niciunul dintre noi nu a vorbit vreodată despre circulara Curții în mod direct sau nu a menționat-o pe nume, acest lucru nu a făcut decât să creeze mai multă tensiune. Tensiune care a crescut pe măsură ce se apropia ultima zi a anului calendaristic”, citează Newsweek.