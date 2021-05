Pe pagina sa de Facebook, Cabral a anunțat că va avea al doilea copil cu Andreea Ibacka. A publicat o poză în care el apare călcând, Namiko, fiica lui, îl ajută, iar Andreea Ibacka stă pe canapea, cu mâinile pe burtica de gravidă. Ela mai anunțat că soția va naște în toamna acestui an fără a preciza însă, sexul bebelușului.

„Livrarea: toamna 2021”

„Încă unul. Livrarea: toamna 2021”, a fost mesajul scurt transmis de Cabral pe rețelele de socializare. Același mesaj l-a transmis și Andreea Ibacka în mediul online, dar cu o poză diferită. De data aceasta Namiko stă aproape de ea.

Cabral a făcut într-o emisiune televizată și declarații pe larg despre a doua sarcină a soției sale. Potrivit spuselor sale nici el și nici Andreea nu au plănuit să aibă al doilea copil împreună, însă s-au bucurat nespus când s-a adeverit că e însărcinată. „Așa pare că s-a potrivit. Nu ne-am propus nimic, ne-am bucurat că s-a întâmplat. Sigur, cea mai mare bucurie va fi pentru Namiko, va avea partener de joacă și de năzbâtii, probabil”.

Mămica se simte bine și cei doi se așteaptă de acum la „Haos x 2”

Prezentatorul a mai adăugat pentru aceeași sursă că Andreea Ibacka se simte bine, are deja experiența primei sarcini, primului copil. „Sarcina pare ok, n-au fost probleme și evenimente, Andreea e bine. Acum e și mai relaxată, știe la ce să se aștepte, are experiență și poate corela mult mai ușor informațiile și stările. Sperăm să fie o sarcină ușoară, Namiko de-abia așteaptă livrarea… noi ne pregătim de Haos x2. Dublu prăpăd. Năcazul revine. Beleaua Stereo. Din toamnă, în Casa Ibacka…

Cabral și Andreea Ibacka mai au împreună un copil, pe Namiko, micuța care în decembrie va împlini trei ani.

Din relația cu Luana Ibacka, Cabral are o fiică mai mare, pe Inoke, care e deja majoră.