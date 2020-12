Sistemul Generalizat de Preferințe (Generalized System of Preferences – GSP) este un program comercial preferențial destinat țărilor în curs de dezvoltare, care oferă acces fără taxe pe piața Statelor Unite în schimbul unui angajament față de statul de drept, în privința întăririi drepturilor angajaților și în sprijinul protecției proprietății intelectuale.

Potrivit Comisiei SUA pentru Comerț Internațional, în anul 2019, GSP a sprijinit importuri în valoare de $21 miliarde ale unor produse din aproximativ 100 de țări, acționând totodată ca pârghie extrem de importantă pentru protejarea principiilor economice americane în străinătate și pentru sprijinirea aliaților SUA printr-o creștere economică.

Programul, care expiră pe data de 31 decembrie, este important mai ales pentru aliații din regiunea Mării Negre. În anul 2019, Georgia, Moldova, Armenia, Ucraina, Azerbaidjan și Turcia au participat la acest program, care a facilitat importuri de aproape 1 miliard de dolari.

În timp ce Turcia, care a participat cel mai mult la acest program regional, nu a mai devenit eligibilă începând din mai 2019 din cauza nivelului la care a ajuns dezvoltarea sa economică, anul trecut, țările din zona Mării Negre încă mai trimiteau companiilor și consumatorilor din SUA produse în valoare de aproape 200 milioane de dolari. Și, în pofida pandemiei de coronavirus, care a afectat întregul comerț la nivel mondial, în trimestrul al treilea al anului 2020, statele din zona Mării Megre încă mai exportau în SUA mărfuri în valoare de 11 milioane de dolari.

Pentru multe dintre aceste țări, GSP a reprezentat o importantă cale de supraviețuire în timpul tranziției postcomuniste. De exemplu, între anii 1990 – 2000, România și Bulgaria, au fost beneficiari obișnuiți ai acestui program, având în vedere că ambele țări treceau la economia de piață. În cadrul programului GSP, importurile în SUA din ambele țări au crescut semnificativ, în anul 2006, ele atingând peste 300 milioane de dolari. În anul următor, ambele țări și-au pierdut eligibilitatea din cauza aderării lor la Uniunea Europeană.

Bulgaria și România sunt două dintre succesele acestui proiect. Comerțul și relațiile economice bilaterale

au contribuit la dezvoltarea lor economică și la integrarea lor euro-atlantică.

Astăzi, programul este important mai ales pentru Ucraina și Georgia – posibil, cei mai apropiați aliați ai Americii din regiune. În ambele țări, ocupația rusă este o realitate politică și economică, una care le subminează potențialul economic. Totuși, programul GSP a fost deosebit de important pentru a ajuta Ucraina și Georgia să intre pe piața din SUA și să se integreze în lanțurile globale de aprovizionare – un proces care a ajutat la divesificarea exporturilor și care a redus dependența de Rusia.

Începând din anul 2014, după ce Rusia și-a anexat Crimeea și a ocupat Donbassul, Ucraina a exportat în SUA fără taxe produse în valoare de 280 de milioane de dolari, SUA ajutând-o astfel să-și mai revină după ce a pierdut 7% din

teritoriu.

În prezent, Georgia este cel mai important beneficiar al programului GSP, exporturile sale reprezentând 60% din totalul acestor exporturi destinate numai Statelor Unite. La nivel general, Georgia este cel mai mare beneficiar din lume al accesului pe piața americană. În 2019, exporturile din cadrul GSP destinate Statelor Unite au adăugat câte 30 de dolari în plus în buzunarele georgienilor, la nivel mondial, ele situându-se doar în urma Cambodgiei și Thailandei.

Acest acces pe piață nu a vizat doar sprijinul economic acordat Georgiei, ci a încurajat totodată și programul de reformă a pieței interne, având în vedere că țara aspira la o mai largă integrare europeană. Accesul la GSP pretinde țărilor să îndeplinească 15 criterii, inclusiv făcând ca “angajații… să se bucure de niște drepturi recunoscute pe plan internațional”.

În urma unei plângeri din 2012, înaintate de AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, n. red.) pe tema protecției angajaților din Georgia, USTR (United States Trade Representative, n. red.) a făcut o revizie a protecției de pe piața muncii din Georgia pe o perioadă de peste 8 ani.

Totuși, odată ce parlamentarii georgieni au adoptat niște reforme pe piața muncii în conformitate cu standardele internaționale, USTR și-a încheiat revizia în septembrie, subliniind că aceste reforme “au oferit o semnificativă protecție juridică a angajaților, iar asta a potolit temerile guvernului SUA cu privire la drepturile angajaților”. Revizii de acest fel, care condiționează accesul la piață pe baza acestui program, sunt deosebit de importante pentru succesul GSP și pentru sprijinul acordat aliaților în vederea reformării și consolidării relațiilor economice bilaterale.

Mai exact, o pierdere a beneficiilor GSP din regiune ar permite Chinei să-și extindă prezența economică. China dispune deja de un acord de liber schimb cu Georgia, asta însemnând că o parte din exporturile Georgiei ar ajunge pe piața chineză, sporind totodată relațiile bilaterale.

Mai mult, în total, comerțul Chinei cu țările din regiune eligibile pentru GSP a crescut în ultimul deceniu cu peste 70% în perioada 2010 – 2019. O scădere a beneficiilor datorate GSP ar sili firmele de la Marea Neagră să caute alte piețe de export, întărind astfel și mai mult relațiile economice ale Chinei atât în detrimentul companiilor din SUA, cât și în privința principiilor economice americane.

Cum cea de-a doua sesiune a celui de-al 116-lea Congres se apropie de sfârșit, ea trebuie să îi sprijine pe aliații SUA de la Marea Neagră, și dincolo de ea, prin prelungirea programului GSP. Prin cele mai multe dintre măsurile impuse, GSP a reprezentat un succes începând din 2017, anul în care a fost autorizat, iar Marea Neagră rămâne o pârghie

importantă în promovarea intereselor SUA și în sprijinrea activității economice.

Așa cum s-a întâmplat înainte cu România, Bulgaria și Turcia, aliați importanți ai SUA, precum Georgia și Ucraina, continuă să se bazeze pe un program prin care să-și diversifice piața departe de piețele Rusiei și Chinei, punând accentul pe reformele economice și pe consolidarea unor relații comerciale bilaterale cu firmele din SUA.

Marea Neagră rămâne o zonă de importanță crescândă pentru interesele strategice americane, iar Congresul trebuie să recunoască această nouă realitate, sprijinind relațiile comerciale prin programe de genul GSP.

Articol de Ryan Olson

Traducerea: Alexandru Danga, RADOR