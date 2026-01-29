„Butonul” din creier care ar putea șterge durerea pentru totdeauna. Descoperirea care poate revoluționa medicina

În SUA, aproximativ unul din cinci adulți se confruntă cu durere cronică, o problemă care le afectează grav viața de zi cu zi. Dintre cei 51 de milioane de persoane afectate, trei din patru suferă de dizabilități, fiind adesea incapabili să lucreze sau să ducă o viață normală, arată Daily Mail. Pornind de la aceste cifre îngrijorătoare, o echipă de cercetători americani a reușit să identifice o zonă din creier care joacă un rol esențial în transformarea durerii acute în durere cronică, oferind astfel o rază de speranță pentru milioane de oameni care se confruntă zilnic cu această problemă. Studiul a fost publicat în The Journal of Neuroscience.

Cercetătorii de la Universitatea Colorado din Boulder au pus accentul pe cortexul insular granular caudal (CGIC), „un grup de celule de dimensiunea unui cub de zahăr situat adânc în creier”. Această zonă procesează senzațiile corporale și este legată se cortexul somatosenzorial primar, responsabil pentru percepția durerii.

Pentru a studia mecanismele durerii cronice, oamenii de știință au folosit șoareci și au recreat durerea de-a lungul nervului sciatic, cel mai lung nerv al corpului, care se întinde de la coloana vertebrală până la picioare. Leziunile acestui nerv produc alodinie, fenomen prin care atingerea devine dureroasă.

Prin editarea genelor, cercetătorii au dezactivat anumite neuroni din CGIC. Astfel, au observat că această zonă „trimite semnale către creier pentru a spune măduvei spinării să împiedice disiparea durerii cronice”. Când celulele din calea CGIC au fost inhibate, durerea șoarecilor a dispărut.

Linda Watkins, autoarea principală, a explicat: „Dacă acest factor decizional crucial este redus la tăcere, durerea cronică nu apare. Dacă este deja prezentă, durerea cronică dispare”.

Durerea de spate, migrenele și afecțiunile articulare precum artrita sunt cele mai frecvente forme de durere cronică în SUA, generând aproximativ 37 de milioane de consultații medicale anual. În plus, unul din trei adulți cu dureri cronice afirmă că nu are un diagnostic clar sau o cauză evidentă.

Cercetătorii au folosit editarea genelor pentru a suprima activitatea CGIC. Rezultatele au arătat că durerea a dispărut chiar și la șoarecii care suferiseră timp de săptămâni, ceea ce echivalează cu ani pentru un om.

Jayson Ball, primul autor al studiului și cercetător la Neuralink, a spus: „Cercetarea noastră prezintă un caz clar în care anumite căi cerebrale pot fi vizate direct pentru a modula durerea senzorială”.

Deși sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege modul în care CGIC influențează durerea cronică la oameni, Ball subliniază că aceste descoperiri ar putea conduce la dezvoltarea unor medicamente care vizează direct această zonă a creierului.

„Acum că avem acces la instrumente care vă permit să manipulați creierul pe baza unor subpopulații specifice de celule, căutarea de noi tratamente avansează mult mai repede”, a adăugat el.