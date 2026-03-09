Butonul de pe telecomanda mașinii care îți face viața mai ușoară în fiecare dimineață de iarnă

În fiecare dimineață geroasă, scena este aceeași. Parbriz acoperit de gheață. Ștergătoare blocate. Motor rece. Șofer grăbit, cu racleta în mână.

Puțini știu că, în multe cazuri, mașina ar fi putut începe dezghețarea înainte ca ei să ajungă la ea.

Nu este vorba despre un gadget exotic. Nu este o aplicație premium. Este chiar telecomanda mașinii.

La majoritatea modelelor moderne, există funcții de confort termic sau ventilație care pot fi activate direct din cheie. Unele sunt evidente. Altele sunt ascunse în combinații de apăsări pe care 90% dintre șoferi nu le folosesc niciodată.

La numeroase modele din Grupul VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), BMW sau Ford, o apăsare lungă pe butonul „Deschis” determină coborârea automată a tuturor geamurilor.

Această funcție este gândită inițial pentru aerisire rapidă vara. Dar iarna poate avea un rol strategic.

Dacă geamurile sunt dezghețate prin pornirea sistemului de încălzire înainte de urcare, deschiderea rapidă a acestora ajută la evacuarea aerului umed acumulat în habitaclu, reducând aburirea imediată după pornire.

La unele modele, aceeași apăsare lungă poate activa și poziția de deschidere a trapei.

Majoritatea șoferilor nu testează niciodată această funcție. De multe ori, ea poate fi activată sau dezactivată din meniul mașinii.

Anumite modele moderne oferă parbriz cu degivrare electrică sau sistem de pre-încălzire programabil.

În configurații specifice, telecomanda permite activarea acestui sistem fără a descuia ușile.

Funcția este adesea combinată cu un sistem de climatizare auxiliară sau cu încălzire staționară. În cazul mașinilor echipate corespunzător, apăsarea succesivă a butonului de deschidere sau o combinație specifică poate porni pre-condiționarea.

Rezultatul este simplu: gheața începe să se topească înainte să ajungi la mașină.

În cazul parbrizelor cu firament electric integrat, dezghețarea poate dura doar câteva minute, economisind timp și reducând efortul mecanic asupra ștergătoarelor.

Unele vehicule, în special în echipări nord-americane sau în versiunile cu aplicație dedicată, permit pornirea motorului de la distanță.

În anumite state europene, legislația impune restricții privind lăsarea motorului pornit nesupravegheat. Totuși, în zone unde este permis, funcția devine extrem de utilă iarna.

Motorul pornește. Sistemul de climatizare începe să încălzească habitaclul. Parbrizul și luneta încep procesul de dezghețare.

După 5–10 minute, mașina este pregătită de drum.

Este o funcție rar utilizată în România, în mare parte pentru că mulți șoferi nu știu că o au sau nu au consultat manualul tehnic.

Producătorii includ în manuale secțiuni dedicate personalizării telecomenzii.

În multe cazuri, funcțiile precum:

– deschiderea selectivă a ușilor – închiderea geamurilor prin apăsare lungă – activarea iluminării ambientale – activarea climatizării auxiliare

pot fi configurate din meniul infotainment sau din sistemul de setări al mașinii.

Există și situații în care aceste funcții sunt dezactivate din fabrică și pot fi activate prin setări software.

Manualul tehnic este, în realitate, cel mai ignorat „accesoriu” al mașinii.

Curățarea agresivă a gheții cu racleta poate zgâria parbrizul sau deteriora ștergătoarele.

Dezghețarea graduală, prin sistemele de încălzire integrate, este mai sigură pentru sticlă și pentru mecanisme.

Economia aparentă este de 10 minute în fiecare dimineață geroasă. Pe durata unei ierni, aceasta înseamnă ore întregi recuperate.

Dar câștigul real este reducerea stresului și protejarea componentelor.

Există trei motive principale:

Primul este necunoașterea. Mulți șoferi nu știu că funcția există.

Al doilea este presupunerea că este un „lux” disponibil doar la mașini premium. În realitate, numeroase modele de volum includ aceste opțiuni.

Al treilea este lipsa explorării meniurilor digitale ale mașinii. Sistemele moderne oferă zeci de personalizări care rămân neutilizate.

Înainte de venirea sezonului rece, verificarea manualului și testarea combinațiilor de butoane poate aduce beneficii concrete.

O apăsare lungă. O funcție activată din setări. O configurare simplă.

Iarna nu mai începe cu racleta, ci cu telecomanda.