Zeci de mii de susținători ai premierului Viktor Orban au mărșăluit sâmbătă, 01 iunie, pentru a susține partidul Fidesz în alegerile europarlamentare.

În ultima perioadă, Viktor Orban s-a confruntat cu provocările lansate de un nou concurent politic, care contestă autoritatea partidului Fidesz.

Viktor Orban a amintit în discursul susținut în fața susținătorilor că partidul aflat la putere, Fidesz, trebuie să câștige alegerile europarlamentare astfel încât să „coaliția transatlantică pentru pace” să triumfe. În această coaliție a triumfului, Viktor Orban l-a inclus și pe fostul președinte american, Donald Trump.

Aflat la putere din 2010, Viktor Orban a declarat că partidul Fidesz, de altfel, o entitate politică neafiliată nici unei familii politice europene are șanse într-un scenariu în care formațiunile politice anti-sistem ar obține victorii în scena politică europeană. Zeci de mii de susținători ai premierului Viktor Orban au mărșăluit sâmbătă, 01 iunie, pentru a susține partidul Fidesz.

A “peace march” is taking place in the Hungarian capital Budapest against Hungary’s involvement in the conflict in Ukraine and NATO unleashing a new war in Europe

The march will end on Margaret Island, where Prime Minister Viktor Orban will address the crowd. pic.twitter.com/4RHwM6ezfM

