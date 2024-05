International Viktor Orban neagă orice atac al Rusiei asupra NATO. „Este o misiune nebunească”







Viktor Orban a respins afirmațiile potrivit cărora Rusia ar putea iniția un atac asupra unui stat membru NATO. Șeful Executivului de la Budapesta a precizat faptul că războiul din Ucraina, intrat deja în cel de-al treilea an, arată capacitățile militare reduse ale Kremlinului.

Premierul Viktor Orban s-a remarcat prin atitudinea anti-UE în privința sancțiunilor aplicate regimului din Rusia Moscova sau a sprijinului financiar acordat de Comisia Europeană pentru eforturile de război ale Ucrainei.

Viktor Orban încearcă să retragă Ungaria din planul pe termen lung de într-ajutorare a Ucrainei, în condițiile în care Ungaria este parte a Uniunii Europene și NATO deopotrivă. Recent, ministrul ungar de externe Peter Szijarto a catalogat planul Alianței „o misiune nebunească”.

Planul NATO, „o misiune nebunească”

Renumită pentru nivelul ridicat de pregătire în rândul populației aptă pentru serviciul militar, Finlanda își ia măsuri de precauție în fața unei Rusii tot mai agresive. În acest sens, Helsinki a testat cu succes diverse programe de gestionare a economiei de război. Oficialii finlandezi au demarat o acțiune amplă prin care a dislocat echipamente militare în afara teritoriului național.

Generalul-locotenent Mikko Heiskanen, adjunctul șefului de stat major pentru armament și logistică în armata finlandeză a declarat pentru publicația Financial Times, că guvernul finlandez a început recent o campanie de verificare a peste 1.000 de acorduri încheiate cu entitățile private, care produc echipamente militare ori acordă diverse servicii în vremuri de război.

„Trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung. Am activat unele dintre acestea! Am verificat toate acordurile, am testat achiziţiile nu doar pentru muniţie, ci şi pentru alte materiale. Testăm planurile şi pregătirea partenerilor noştri strategici.", a declarat Heiskanen, şeful economiei de război.