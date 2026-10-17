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Bucureștiul se pregătește pentru sezonul rece. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari înainte de pornirea căldurii

Bucureștiul se pregătește pentru sezonul rece. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari înainte de pornirea călduriiSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Termoenergetica a început probele la cald pentru consumatorii din București, în pregătirea sezonului rece. Verificările vor fi realizate treptat, în funcție de starea conductelor, dimensiunea sistemului de termoficare și lucrările aflate în desfășurare în diferite zone ale Capitalei.

Probele la cald se fac în principal noaptea

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a anunțat că probele vor fi efectuate în principal pe timpul nopții, în contextul prognozei meteo care indică scăderea temperaturilor în următoarele zile.

„Este important de subliniat faptul că, în sezonul rece, vor fi continuate doar acele lucrări pentru care pot fi realizate provizorate, astfel încât furnizarea agentului termic pentru căldură către clienți să nu fie afectată”, a transmis compania.

Verificările urmăresc echilibrarea hidraulică a sistemului de termoficare și testarea funcționalității traseelor prin care este distribuit agentul termic.

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Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Calorifer

Sursă foto: Freepik

Asociațiile de proprietari trebuie să se asigure că instalațiile interioare de alimentare cu energie termică sunt funcționale și că lucrările din imobile au fost finalizate.

Printre operațiunile necesare se numără și aerisirea caloriferelor din apartamente.

Asociațiile care doresc amânarea furnizării agentului termic pot solicita acest lucru în scris, prin reprezentanții legali, folosind una dintre următoarele variante:

La registratura CMTEB, pe strada Cavafii Vechi nr. 15;

La secțiile de termoficare de sector;

Prin e-mail, la adresa [email protected].

Unde pot fi semnalate problemele cu încălzirea

Dispeceratele Termoenergetica și echipele de intervenție lucrează pentru remedierea problemelor apărute în teren.

Bucureștenii pot obține informații prin intermediul mesajelor preînregistrate la numărul 031.9442 sau pot apela gratuit 0800.820.002.

Informații despre funcționarea sistemului de termoficare sunt disponibile și în aplicația Termoalert.

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