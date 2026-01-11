Bucureștenii, probleme cu apa caldă și căldura. Urmează zile și mai geroase

Bucureștenii se confruntă cu lipsa apei calde și a căldurii în plin val de iarnă, cu ninsori continue și temperaturi foarte scăzute, în condițiile în care aproape 40% dintre blocurile Capitalei primesc agent termic insuficient. Potrivit ANM, dimineață la ora 8, stratul de zăpadă depus în București era de 8-10 cm.

Aproximativ 38% dintre locuitorii Capitalei se confruntă în prezent cu furnizarea deficitară a apei calde și a căldurii, cele mai afectate fiind sectoarele 2 și 3, din cauza debitului insuficient al agentului termic livrat de CE Sud. Situația este agravată de temperaturile foarte scăzute, care vor coborî până la minus 13 grade în următoarele zile.

Conform aplicației Termo Alert, problemele la unele blocuri ar putea fi remediate abia luni seara, la miezul nopții, însă termenul de restabilire a serviciilor ar putea fi prelungit, prelungind disconfortul pentru locatari în plin val de frig.

Stratul de zăpadă în București a ajuns la aproximativ 10 cm, iar meteorologii estimează că va crește în continuare, deoarece ninsorile persistă pe tot parcursul zilei de duminică. Condițiile meteo deosebit de reci continuă să afecteze Capitala, cu temperaturi ce rămân foarte scăzute.

Se preconizează că stratul de zăpadă va atinge până la 15 cm până la finalul zilei, menținând disconfortul pentru locuitori și afectând circulația și activitățile în aer liber pe întreaga suprafață a orașului.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la ora 08:00 stratul de zăpadă în București era de 8-10 cm, iar ninsoarea continuă, fiind estimate depuneri suplimentare de 4-6 cm, ceea ce va duce la un strat total de 12-15 cm. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi de -4 până la -3 grade, iar minimele între -7 și -6 grade, mai scăzute în zona preorășenească, până la -10 grade.

De luni până marți, vremea se va menține deosebit de rece, cu ger pe timpul nopții și maxime de -2 grade, iar temperaturile nocturne vor coborî până la -13 grade. În acest interval, Bucureștiul va fi sub incidența unui mesaj de informare meteorologică privind precipitații mixte, polei, ninsori și strat de zăpadă.