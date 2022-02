Bubuie scena politică din România! Revenire bombă la PSD?! Le-a distrus organizația din temelii

Primarul Mihai Chirica ar putea reveni în PSD, în contextul în care este anchetat în mai multe dosare penale. Afirmația îi aparține fostului președinte executiv al organizației municipal Iași, Viorel Blăjuț. Acesta susține că Mihai Chirica ar fi motivul declanțării scandalului dintre social-democrații ieșeni, care s-a încheiat cu dizolvare organizației municipale. Decizia de dizolvare a fost luată, joi seară, în şedinţe succesive, de către Biroul Permanent Judeţean şi de Consiliul Politic Judeţean al PSD Iaşi.

După două zile, fostul preşedinte Viorel Blăjuţ a declarat că n-ar fi o surpriză pentru nimeni dacă edilul Mihai Chirica ar reveni în PSD. El s-a întrebat retoric dacă organizaţia municipală ar mai fi fost dizolvată în cazul în care el ar fi acceptat să se subordoneze lui Mihai Chirica.

„Maricel (Maricel Popa liderul PSD Iaşi – n. red.) a ajuns la vârsta maturităţii politice. Mi-am dat seama de acest lucru după ce a ras organizaţia municipală Iaşi a PSD pe motiv că nu a performat în alegeri, unde a «strălucit» doar structura judeţeană condusă de acesta. Chiar a identificat şi un ţap ispăşitor, pe mine!

Sunt vinovat că nu am stat «capră» în faţa lui Chirica, dar mai ales în faţa grupului său de loialişti din partid, care s-au chinuit amarnic să-l spele de păcate, deşi acesta evadase din echipa PSD Iasi. Acum că a revenit la Primărie, după ce o instanţă de judecată i-a revocat controlul judiciar instituit de DNA, n-ar mai fi pentru nimeni o surpriză, dacă l-ar vedea înapoi în PSD“, a scris fostul lider social-democrat ieşean, Viorel Blăjuţ pe Facebook.

Mihai Chirica, motiv de scandal în PSD Iași

El crede că o atitudine umilă față de Mihai Chirica l-ar fi convins pe președintele organizației județene să nu dizolve organizația. Viorel Blăjuț consideră că lucrurile ar fi fost în regulă dacă nu l-ar fi criticat pe Mihai Chirica. Blăjuţ întreabă dacă organizaţia municipală ar mai fi fost dizolvată în situaţia în care nu l-ar mai fi criticat pe edilul Mihai Chirica.

„Dacă i-aş fi cărat primarului geanta, se mai dizolva organizaţia municipală? (…) Am avut onoarea să fiu preşedintele executiv al acestei organizaţii câteva luni, din august 2021 şi până acum, când am devenit şomer politic. Planul echipei din care am făcut parte a fost acela de a face o opoziţie reală în Consiliul Local şi de a demasca mafia imobiliară din Primăria Iaşi. Dar am fost decapitaţi! Probabil pentru a-i da unui muribund satisfacţia de pe urmă“, a afirmat Viorel Blăjuţ.

Filiala municipală Iaşi a PSD are un nou lider, după ce conducerea organizaţiei a fost dizolvată, joi, 10 februarie. Motrivul invocat oficial a fost legat de rezultatele slabe obținute la ultimele alegeri. Preşedinte interimar este Bogdan Balanişcu, secretar de stat în Ministerul Mediului.