BRomania a comis-o. Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov efectuează cercetări în cazul unei vedete. I-au făcut un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Conform Antena 3, care citează surse apropiate anchetei, este vorba de producătorul filmului “Miami Bici”, Matei Dima alias BRomania. Concret, actorul, scenaristul, regizorul și producătorul Matei Dima a fost prins beat la volan, dar și sub influența substanțelor interzise.

Duminică, în jurul orei 15.30, polițiștii au oprit în trafic, pentru control, un bărbat, în vârstă de 33 ani, din județul Constanța. Acesta conducea un autoturism pe DN1E, pe raza stațiunii Râșnov din județul Brașov, precizează oficialii.

La testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv. Matei Dima a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice. Urmează stabilirea cu exactitate a substanței psihoactive pe care a folosit-o.

“În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei”, arată comunicatul forțelor de ordine.

BRomania a comis-o. Este unul dintre cei mai buni entertaineri din România

BRomania a devenit faimos în special după apariția sa în reclamele Vodafone, unde a avut-o alături pe Antonia. Vloggerul este foarte activ în special pe platformele sociale, unde creează sketch-uri și show-uri de stand up. Biografia sa oficială arată că în 2013, a fost nominalizat la categoria „Innovation of the Year” cu un videoclip făcut pentru rapper-ul Destorm, Videoclipul piesei „See Me Standing” a fost filmat în iunie 2013 în Los Angeles. Evenimentul YouTube Music Awards a mai numarat printre câștigători staruri ca Eminem, Taylor Swift, Macklemore si Ryan Lewis.

Matei Dima s-a ocupat și de producția pentru videoclipurile Innei „Be My Lover” și „In Your Eyes”. Entertainerul a atins pragul de un milion de fani pe Facebook, un record pentru showbiz-ul autohton.

Sursă foto: Facebook BRomania