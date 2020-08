Unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri și creatori de conținut din România, Matei Dima – mai popular sub numele de BRomania – a stat de vorbă cu corespondentul Pro TV Vitalie Cojocari despre ce înseamnă pentru el criza pandemiei, despre „influenceri”, banii lor, ură și comedie.

Invitat în emisiunea „Interviurile lui Vitalie” a Știrilor Pro TV, Matei a explicat, în primul rând, cum i s-a schimbat viața din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19.

„În primul rând am început să remerg la sală. Și acum încerc să merg spre un echilibru. M-a învățat pandemia asta, că am stat și am analizat ultimii 5 ani și am planificat următorii 5 ani. Și chestia asta cu sănătatea era foarte importantă și o cam neglijam (…) încerc să fiu mai atent la ce mănânc, încerc să-mi împart ziua mai bine decât o împărțeam înainte. Încerc să dorm, nu prea am dormit în anul în care am făcut proiectele astea, pentru care ne și vedem azi, probabil”, a povestit unul dintre bloggerii-vedetă ai țării.

„Acum li s-a dat proștilor un loc”

Matei Dima speră că este un om cu „picioarele pe pământ”, astfel că „nu înghite” orice informație auzită și citită pe Internet – locul în care el a cunoscut celebritatea și care acum îi este mediu de viață.

El nu crede în teoriile conspirației, care s-au înmulțit acum, în această perioadă dificilă, creată de infectările cu Covid-19. „Nu sunt cu teoriile conspirației, nu sunt un revoluționar împotriva sistemului. N-am de ales altfel, ce să fac altceva decât să am încredere în sistem, la niște chestii de bun simț, ca să spun așa.”

Ele existau mereu, cfede BRomania „dar mulți spun că internetul a prostit lumea. Eu nu cred. Cred că oamenii erau deja proști, dar pur și simplu acum li s-a dat un loc unde pot să-și exprime părerile. Ăsta este adevărul. Sunt sigur că oamenii ăia erau și atunci, și nu aveau unde să le spună. Există acest mob mentality în care vezi că vecinul zice ceva, vezi că vărul tău înstrăinat zice ceva, și spui, bă, ia să-mi dau și eu cu părerea pe Facebook. De aia mulți dintre noi vedem de la oameni la care nu ne așteptam niciodată niște păreri ridicole pe Facebook”.

Pe cale de consecință, Internetul este un fel de noua poiană a lui Iocan din romanul „Moromeții”, o piață publică unde fiecare își exprimă părerea mai mult sau mai puțin avizat.

„S-a transformat acest loc (n.r. – rețelele sociale), unde oamenii vin și varsă orice cred ei, fără niciun background, fără niciun research. Ca să-ți dai o părere pe ceva trebuie să, într-o lume ideală, trebuie să faci un research pe informația respectivă, de la 2-3 surse cel puțin. Adică nu poți să.. cum ai citit un titlu să dai și share pe Facebook, pentru că e fake news. Tu influențezi după aia încă 3 oameni din lista aia, mai influențează și ei, și e un efect din ăsta, piramidal, să-i spunem, care afectează foarte mult informația”.

Să scoată sau nu masca când face poze cu fanii?

Iată ce dilemă are un vlogger celebru: să își scoată sau nu masca de protecție timp de „câteva secunde” atunci când un fan îl roagă pe stradă să facă poze cu el?

„Încerc să stau cât mai departe de oameni, dacă se poate. La mine e puțin chestia asta cu pozele, că vin destul de mulți oameni cu pozele și încerc să fac poza aia, nu neapărat să fim prea luați în brațe sau … Le zic, hai să stăm și noi mai așa. Plus că îmi scot masca pentru că ei vor să arate că s-au întâlnit cu mine, știi, dacă pot masca pot să zică orice. Și îmi scot masca, secunda aia, cât fac poza, și după aia…”, a încheiat BRomania la emisiunea Interviurile lui Vitalie” de la Pro TV.