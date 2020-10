După o relație tumultuoasă, Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au divorțat în urmă cu doi ani. Cei doi au decis să se despartă, pentru că se certau tot mai des, iar acum fosta jumătate a lui „Nasty” a povestit în public de ce s-a frânt mariajul.

În cadrul show-ului său, ea i-a povestit actualului soț, Florin Pastramă, că Năstase se purta urât cu ea. A recunoscut că nu a simțit diferența de vârstă și a fost îndrăgostită de fostul mare jucător de tenis. Dar un motiv decisiv pentru care a divorțat a fost legat de infidelitatea lui Ilie.

„Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu”

„S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă. Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu. Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine”, a povestit Brigitte Pastramă.

Fosta soție a lui Ilie Năstase nu a ascuns faptul că s-a gândit la un moment dat să se răzbune pe partenerul ei de la acea vreme. Din această cauză s-a purtat urât cu cel care îi era soț. „Și am vrut să mă răzbun. Iar eu de aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis. Eu puteam să fiu fericită și să am totul, dar eu am lăsat totul pentru că nu am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine.”

După despărțirea de Brigitte Sfăt, Ilie Năstase (74 de ani) nu s-a bucurat prea mult de burlăcie și s-a căsătorit cu Ioana Simion (44 de ani).