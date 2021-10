BREAKING! Vin miliardele salvatoare în România: PNRR a fost aprobat! Florin Cîțu: „Acum este pe umerii noștri”

Consiliul Uniunii Europene a aprobat, joi, în mod oficial PNRR-ul României. Decizia vine după ce, în urmă cu o lună, Comisia Europeană a aprobat proiectul, iar, potrivit regulamentului, acesta trebuia să primească undă verde și de la Parlamentul European și CE.

PNRR României a fost aprobat

„În urma adoptării oficiale a deciziilor, aceste state membre vor putea primi prefinanțarea solicitată de 13% și vor putea începe să utilizeze sprijinul financiar pe scară largă al UE pentru a depăși impactul negativ al pandemiei asupra economiilor lor”, se arată în comunicatul oficial a Consiliului European.

România urmează să primească, astfel, prin PNRR, un total de 29,2 miliarde euro. Prima tranșă de bani europeni – 3, 6 miliarde de euro, reprezentând 13% din suma nerambursabilă acordată țării noastre – ar putea să fie accesată în luna decembrie.

„Nu au fost întrebari și nici observații la PNRR-ul României. A fost o scurtă prezentare făcută de ministrul Finanțelor. Am avut o intervenție foarte scurtă și gata. Tot ceea ce ținea de Comisia Europeană a fost făcut. Acum este pe umerii noștri”, a spus Florin Cîțu, după întâlnirea Consiliului ECOFIN.

Când vin primele miliarde de euro

„Urmează implementarea PNRR şi ar trebui în decembrie să avem primii bani din PNRR”, a mai spus prim-ministrul demis.

Din totalul de 29, 2 miliarde de euro, 14,248 miliarde reprezintă granturi și 14,935 miliarde de euro vor fi accesate sub formă de împrumuturi. „De asemenea, cele 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi vor fi utilizate, printre altele, pentru digitalizarea serviciilor publice din țară și pentru consolidarea rezilienței sistemului de sănătate”, se arată în comunicatul CE.

Cum trebuie să fie investite fondurile europene

PNRR este structurat pe 15 componente care acoperă șase piloni:

tranziția verde;

transformarea digitală;

creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii;

coeziunea socială și teritorială;

sănătate, reziliență economică, socială și instituțională;

politici pentru noua generație.

Consiliul European a mai subliniat că România trebuie să se ocupe de „eliminarea treptată a producției de energie pe bază de cărbune și lignit și utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și realizarea de investiții și reforme în domeniile renovării clădirilor, modernizării căilor ferate, gestionării apei și a deșeurilor, precum și împăduririi și reîmpăduririi sunt măsuri pe care România intenționează să le pună în aplicare pentru a-și atinge obiectivele climatice”.

Alături de PNRR-ul României, au mai fost aprobate și proiectele Estoniei și Finlandei. 17 state membre UE au primit deja prefinanțarea solicitată. Suma totală rambursată până în prezent este de aproximativ 52,4 miliarde de euro.