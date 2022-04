Breaking News! Şoc total pentru Traian Băsescu. Casa fostului preşedinte, vandalizată de un interlop. „Un moment dificil pentru mine”

Gardul vilei din Primăverii, unde locuia Traian Băsescu, a fost vandalizat de Marian Căpățână. Acesta a scris mesajul: „Petrov, achită-ți datoriile”, conform stiripesurse.ro.

„Mă astept la orice, Căpățână este un om care a făcut pușcărie. nu mă tem, dacă m-aș teme ar trebui să mă încui în casă, să mă baricadez.

E o campanie masivă de compromitere, după cum ați aflat aseară, Cristescu a primit loc eligibil pe listele PSD, cu condiția să mă denigreze, condiție impusă chiar de Dragnea.

Este un moment dificil pentru mine, dar o să încerc să trec peste el”, a declarat Traian Băsescu, pentru RTV.

Băsescu declară că dacă ar mai fi fost președinte, Căpățână era după gratii

„Căpățână nu știu ce miză are. Este evidentă concentrarea de pe toate părțile. Nu am bănuieli și nu am primit niciun fel de amenințări. Mi se pare o chestiune de proastă calitate a unui om de proastă calitate. M-a sunat fratele meu să îmi spună că afirmația legată de bani nu e adevărată, că nu a avut cont la BCR, unde spune Căpățână că a depus 2.000 de euro. Au fost unii specializați în dezinformare. Că sunt la Paris, e o adevărată poveste. Nu voi apela la nicio firmă de pază după retragerea SPP. Nu văd care ar fi scopul nici să sun la Poliție, cu ce ar ajuta. Nu am ce să spun. Mi se pare că e greu de explicat și dacă astea sunt abordările instituțiilor statului, eu ce pot face?

Inactivitatea instituțiilor nu mă surprinde. Ele sunt lovite de o lașitate când un om nu mai are putere. Dacă mai aveam putere, Căpățână era în dubă acum și gardul era curățat. Dacă eram într-o funcție de putere politică, acum sunt un pensionar inofensiv. Poliția nu va face nimic. Să îl aducă pe Căpățână să spele gardul”, spune fostul președinte, conform aceleiași surse.

Marian Căpățână se revoltă

„Trebuie să le explice milioanelor de români care au plecat în afară de ce a distrus capitalul. Nu am vandalizat. Eu de astăzi, o lună de zile, voi învăța să fac graffiti. Vor urma și alții, Victor Ponta. Eu sunt așa-zisul intermediar între Bercea Mondial și Mircea Băsescu. Știe toată lumea că atunci când am fost arestat eu și Mircea Băsescu, acest individ a ieșit sub umbrela luptei anticorupție pe care o făcea Kovesi, acea individă monstruoasă.

Am fost arestat că aș fi intermediat banii dintre Bercea Mondial și Mircea Băsescu. Eu am făcut doi ani de pușcărie din cauza acestor escroci. Eu am numărat banii, cei 600 de mii de euro pe care i-a adus Bercea Mondial lui Mircea Băsescu pentru Traian Băsescu au fost ca Bercea Mondial să fie scăpat de justiția independentă”, spune Marian Căpățână.

Marian Căpățână, implicat în alegerile din 2009

„În anul 2008 am intrat în politică. În 2009, puteţi întreba pe toată lumea din judeţul Olt, inclusiv pe Ponta şi pe Şova, m-am implicat total în a câștiga Traian Băsescu președinția din 2009.

Mie trebuie să-mi dea mie 300 de mii de euro”, a mai transmis bărbatul, jurnaliștilor care îl intervievau, conform Antena3.ro.