EXCLUSIV. Problemele lui Traian Băsescu afectează România! Ce se întâmplă, chiar acum, în Europa? Amănunte din interiorul UE (VIDEO)

Decizia definitivă a Înaltei Curții de Casație și Justiție, care afirmă că fostul președinte Traian Băsescu a fost informator al Securității, a pus pe jar întreaga țară. Imediat s-au creat tabere adverse sau în favoarea fostului președinte, un loc de frunte pe agenda publică ocupându-l privilegiile de care încă se bucură acesta din partea statului român.

Podcastul de marți găzduit de Robert Turcescu și-a provocat invitații să analizeze ce efecte va avea decizia în special la nivel european, având în vedere că fondatorul PMP este foarte activ ca europarlamentar.

Bichir: Băsescu nu are și nu a avut prieteni

Istoricul Florian Bichir și-a reconfirmat susținerea față de fostul președinte, despre care consideră că a făcut lucruri extraordinare în această calitate, însă a nuanțat astfel: „Eu am fost și am rămas cu Traian Băsescu din loialitate. În cei 10 ani cât a fost președinte nu am ocupat nicio funcție. Nu pot să zic că am fost vreun apropiat. Cred că nimeni n-a fost apropiat de el. Nu are prieteni și nu a avut”.

„Corect, bună observație”, a remarcat Turcescu.

În opinia istoricului și publicistului lipsa de moralitate este o practică des întâlnită care definește clasa politică, dar și pe noi ca popor. „Lipsa asta de onoare a clasei politice românești e înspăimântătoare. Sunt istoric, mă uitam pe ce scria Pamfil Șeicaru înainte să plece Carol al II-lea. Apoi Stelian Popescu la Universul. Lucrurile astea sunt ciclice în poporul român și mai ales în clasa politică. A doua zi nu te mai cunoaște nimeni.

„Mă doare că, la nivelul Uniunii Europene, România e un pic mânjită

Am avut o relație normală cu Traian Băsescu, deși era să mă lase muritor de foame. Am făcut o anchetă incognito la Evenimentul Zilei în care am demonstrat că în campania pentru primăria Capitalei folosea nilte copii instituționalizați să nu mai dea bani la firme să lipească afișe. S-a demonstrat că erau niște șmecheri de la PD, nu el. Copiii mă dădeau jos de pe scară, eram lipitor de afișe”, a povestit cu umor Florian Bichir.

Istoricul este îngrijorat că scandalul se poate extinde la nivelul UE, unde fondatorul PMP este europarlamentar. „Mă doare că, la nivelul Uniunii Europene, să știți că și România e un pic mânjită. Avem un stil de a ne distruge conducătorii „, a conchis Bichir.

Podcastul integral poate fi vizionat aici: