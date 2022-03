Traian Băsescu face anunţul nopţii! Atac direct la adresa judecătorilor: „Poate n-am avut parte de un proces corect”

Traian Băsescu a făcut o serie de comentarii legate de situația sa actuală. El a răbufnit după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis că a colaborat cu Securitatea, iar SPP şi RAAPPS au pus în aplicarea legea care îl deposedează de vila de protocol și de serviciile de pază de care beneficia în calitate de fost președinte.

„Mă voi adresa CEDO. O să fiu judecat pe ceea ce eu am scris. S-ar putea să constatăm că nu am avut parte de un proces corect. Nu ştiu. Vom vedea. Al doilea lucru, voi face toate demersurile necesare pentru a constata dacă legea de modificare a legii 406 este constituţională. Asta vă pot spune cu certitudine. Am şi eu obligaţii faţă de ce am fost. Am fost preşedinte al României. Am dreptul să apăr drepturile unui preşedinte al României, dar decent, în limita legii, nu venind la televizor să-mi latru mânia. Nu sunt mânios, ci tratez lucrurile aşa cum sunt”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte își asumă doar ce a scris

Fostul președinte a subliniat că își asumă doar ceea a scris, din dosarul său aflat la CNSAS, afirmațiile pe care le-a făcut în documentele în care apare scrisul său. Băsescu a menționat că există mai multe acte olografe, în dosar, care îi sunt atribuite, dar care nu sunt scrise de el.

„În primul rând, vreau să fie foarte clar că îmi asum toate documentele care sunt scrise de mine. Toate documentele care au scrisul meu mi le asum şi îmi asum responsabilitatea pentru ele. Îmi asum responsabilitatea că reflectă lucrurile adevărate. Nu sunt inventate sau fabricate. Resping categoric şi nu îmi însuşesc documente scrise de alţii. (…) Ca orice om normal, îmi asum ce e scris de mine, sub scrisul meu în documente. Vă pot spune că am fost la CNSAS şi erau mai multe documente care îmi erau atribuite, dar era un alt scris decât scrisul meu. Am selectat documentele pe care mi le-am asumat şi am spus că pe astea mi le asum. Nu le-am contestat, n-am cerut expertizat grafologică”, a spus fostul șef al statului.

Băsescu își caută apartament

Traian Băsescu a precizat că va părăsi vila RAAPPS care i-a fost atribuită și va căuta un apartament pe care să-l cumpere sau să-l închirieze.

„Lucrul la care eu m-am gândit în mod cert e să-mi găsesc o locuinţă, o variantă, o alternativă la această locuinţă. Aşa am stabilit cu soţia, să căutăm un apartament. Toţi banii mei şi veniturile mele le-am investit în titluri de stat, ori ca să materializez cumpărarea unui apartament va trebui la un moment dat să cer băncii să scoată la vânzare titlurile de stat pe care le am sau o parte din ele ca să pot să cumpăr apartamentul. Lucrurile sunt relativ simple. Nu voi sta să aştept cumpărarea apartamentului legat de termenele de la CCR. Voi cumpăra acest apartament ca măsură de siguranţă”, a mai spus Băsescu la România TV.

Comentarii dure la adresa delatorilor săi

Fostul președinte al României a respins toate acuzațiile care i-au fost aduse în aceste zile, pornind de la faptul că ar fi avut de-a face cu arestarea luI Dinu Patriciu și până la așa zisa infiltrare a serviciilor rusești la Cotroceni. El a spus că astfel de chestiuni, vehiculate în spațiul public sunt ridicule.

„Nu îmi e teamă, chiar dacă pe lumea asta există delatori. Dacă aţi vrut să aveţi un delator, l-aţi avut înainte pe Cristescu. Nici nu îl cunosc pe Culiţă Tărâţă, nu l-am văzut în viaţa mea. Am aflat tot de la Cristescu că am dus saci cu bani sau că l-am omorât pe Patriciu. Procurorul care l-a anchetat pe Patriciu se numeşte Critescu. Ea sora domnului care vorbea înainte, procurorul care a avut dosarul Patriciu. (Şi care a cerut mandatul de arestare, procurorul Cristescu de la DIICOT). Din punctul ăsta de vedere, mulţi oameni săraci cu duhul pe lumea asta, a mai spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu despre posibili trădători

Fostul președinte a precizat că nu au existat oameni, în cercul apropiaților săi ori în aparatul cu care a lucrat la Palatul Cotroceni care să fi făcut parte din serviciile secrete rusești.

„Mai avem un om care ne explica cum s-a infiltrat Soros, pe de o parte, şi ruşii, pe de altă parte, pe lângă mine. Aflu că a mai fost nu ştiu ce şef al Armatei care m-a prevenit. L-aş ruga pe reporterul dvs să spună care a fost şeful serviciilor de informaţii al Armatei care m-a prevenit privind chestiunea asta pentru că e absolut ridicol. N-a existat niciodată! Vă mai pot spune un lucru! O astfel de sesizare de o asemenea gravitate să ai oameni ai ruşilor şi ai lui Soros plantaţi lângă tine se făcea scris! Şi nu venea numai la mine! Se distribuia la toate structurile de securitate. N-am auzit de aşa ceva şi este o altă delaţiune care îşi găseşte rezonanţă prin postul dvs”, a mai spus Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a exclus orice posibilitate ca printre colaboratorii săi să fi fost trădători. El a arătat că existau prea multe filtre de securitate pentru ca așa ceva să fie posibil.

„Exclud această posibilitate cu atât mai mult cu cât existau prezenţe ale structurilor de securitate chiar în Palatul Cotroceni. Securitate aparatului prezidenţial! (…) Categoric! N-aveam cum să am un trădător infiltrat în aparatul preşedinţiei”, a mai spus Traian Băsescu.