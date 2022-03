Bomba din Dosarul Ferma Baneasa. „Completul negru” de la ÎCCJ a încălcat dreptul inculpaților la un proces echitabil 

Extrădarea din Grecia în România a omului de afaceri Beny Steinmetz a fost refuzată, pe motiv că a fost condamnat de către „Completul negru” de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în Dosarul Ferma Băneasa, cu încălcarea dreptului la un proces echitabil. Cu cinci luni înainte de Steînmetz, statul român primise un refuz identic pentru o inculpată tot din „Ferma Băneasa” – dar din partea unei instanțe din Belgia.

Jurnaliştii de la Luju.ro. fac referire la aceeași cauză în care judecătorii Florentina Dragomir, Ionuț Matei și Ioana Alina Ilie l-au condamnat pe avocatul Robert Roșu doar pentru că își exercitase profesia. Roșu a obținut achitarea definitivă la ÎCCJ, în recursul în casație.

S-a respins extrădarea juristei Nela Ignatenko, fostă Pavaloiu

La 26 octombrie 2021, judecătoarea Annemie Vanroy de la Tribunalul de Primă Instanță din Leuven a respins cererea autorităților române privind extrădarea juristei Nela Ignatenko, fostă Pavaloiu, născută Fenechiu, fosta consilieră guvernamentală în cabinetul Călin Popescu-Tăriceanu.

Magistrata belgiană a constatat nu doar că există indicii serioase că Ignatenko a fost condamnată de către Înalta Curte de Casație și Justiție din România cu încălcarea dreptului la un proces echitabil (ocrotit de articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului), dar și că în închisorile din România condițiile de trai sunt inumane, frizând chiar tortura (interzisă de art. 3 din Convenţia EDO).

La fel ca in cazul Beny Steinmetz, subliniem ca decizia din dosarul Ignatenko confirma ca niciunul dintre inculpatii din dosarul „Ferma Baneasa” nu a avut parte de un proces corect.

Principalele pasaje din hotararea judecătoarei Annemie Vanroy din Belgia

1.„Camera de corecţie a Tribunalului de Prima Instanta din Leuven a luat cunostinta de: actiunea formulata de procurorul la aceasta instanta la data de 30 martie 2021, prin care se urmareste declararea ca executoriu a mandatului european de arestare din 18 decembrie 2020 emis de Curtea de Apel Brasov (Romania). (…)

2. Starea de fapt. 1. Preambul: Mandatul european de arestare din 18 decembrie 2020 are la baza hotararea Curtii de Apel Brasov din 27 iunie 2019, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 382/A din 17 decembrie 2020 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde persoana in cauza (n.r. Nela Ignatenko, fosta Pavaloiu) a fost condamnata la pedeapsa inchisorii de 5 ani pentru infractiuni de coruptie si spalare de bani.

Persoana in cauza s-a prezentat in fata judecatorului de instructie la data de 23 martie 2021, in cadrul procedurii de predare, unde a fost eliberata conditionat in vederea predarii. Din actele dosarului rezulta ca persoana in cauza a formulat contestatie in anulare la data de 18 decembrie 2020, in privinta careia prima sedinta de judecata a fost stabilita pentru data de 9 septembrie 2021. In plus, au fost declarate si alte cai de atac de catre persoana in cauza.

La solicitarea Parchetului, la data de 2 aprilie 2021, Curtea de Apel Brasov a furnizat informatii suplimentare cu privire la conditiile de detentie din Romania in cazul predarii. In zilele de 3 iunie 2021 si 2 septembrie 2021, au fost furnizate informatii suplimentare de către autoritatile romane la solicitarea Procuraturii. Printre altele, aceste informatii arata ca au fost folosite diverse cai de atac.