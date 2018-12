Bomba pusă de Ghiță sub Kovesi ar putea arunca în aer Poliția, Parchetul General și Ministerul Justiției

Extrădarea lui Nicolae Popa din Indonezia pare să aibă elementele unei „răpiri” aranjate între două state, în care cele trei instituții române au acționat la limita legii și prerogativelor ce le revin.





Sebastian Ghiță a depus, în 3 decembrie, un denunț la Parchetul General împotriva fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, în care o acuză că i-a cerut o sumă de bani pentru a-l aduce în țară pe fostul director FNI, Nicolae Popa. Potrivit declarațiilor date de Sebastian Ghiță în cadrul emisiunii „Sinteza zilei”, Kovesi i-ar fi spus că operațiunea îi va garanta funcția de procuror șef al DNA. Mai mult, Kovesi i-ar fi promis că, în schimbul sumei de 268.689 de lei, bani plătiți către Țiriac Air în vederea extrădării lui Nicolae Popa din Indonezia, va interveni pe lângă procurorii care instrumentau dosarele sale. Sebastian Ghiță a susținut că Laura Codruța Kovesi a ales un avion privat din două motive: a vrut să evite verificarea documentelor de extrădare și să nu-i acorde posibilitatea lui Nicolae Popa de a simula o problemă de sănătate, așa încât să obțină fie o escală, fie întoarcerea în Indonezia.

Conform afirmațiilor lui Ghiță, această strategie, de a pune mâna pe Nicolae Popa, trebuia să o ajute pe Kovesi să obțină o imagine mai bună în ochii opiniei publice și ai președintelui Traian Băsescu, care să o propulseze la șefia DNA. Traian Băsescu avea nevoie să-l aducă pe Popa din Indonezia pentru a puncta în lupta cu Mircea Geoană, contracandidatul său la prezidențiale.

În schimbul banilor plătiți pentru avionul privat, Kovesi i-ar fi promis ajutorul în dosarul Tracia-Asesoft. Urmele acestor manevre ar fi fost șterse cu ajutorul renumiților procurori DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu-Portocală, ultimul fiind acuzat, printre altele, și de fabricarea dosarului deputatului PSD, Vlad Cosma. Denunțul lui Sebastian Ghiță a fost înregistrat de șefa Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție, procuroarea Adina Florea, propusă de ministrul Justiției, Tudorel Toader, la șefia DNA și respinsă de președintele Iohannis. Laura Codruța Kovesi a refuzat ieri să comenteze acuzațiile pe care i le aduce Sebastian Ghiță.

Dovada a venit via ANAF

Noutatea adusă de Ghiță este o factură, descoperită de ANAF, pe care o firmă a sa din Ploiești a achitat-o pentru transportul aerian care l-a repatriat pe Nicolae Popa. Sebastian Ghiță nu avea această dovadă fiindcă, potrivit declarațiilor sale, procurorul Portocală a confiscat toate documentele de la firma respectivă pentru a nu se desoperi factura.

„Kovesi a cerut suma personal, a avut discuția personal cu mine, și viza interesul ei personal. Kovesi are un stil de-a face lucrurile, așa, nazist, extrem de agresiv și dur”, a spus Sebastian Ghiță la Antena 3.„Statul român are niște mecanisme, acum le și cunosc. Doamna Kovesi nu avea ce să caute în această poveste și tocmai de aceea a făcut lucrurile pe ascuns și a apelat la mine”, a mai punctat fostul deputatul prin telefon de la Belgrad.

„Săptămâna trecută am aflat faptul că există un raport al Antifraudei de care n-am știut. La momentul acela nu am avut factura, ci doar am menționat-o. Acea firmă a fost obligată să scoată acea factură de la cheltuieli și acel control de la Antifraudă a făcut un raport în care a rămas menționat numărul facturii, data, suma și beneficiarul. Și atunci dintr-o dată am avut dovada”. Sebastian Ghiță a povestit că procurorul Negulescu, alias Portocală, la momentul percheziției la firmă, a sustras acest document, fiind singurul pe care l-a luat: „E ciudat gestul lui Negulescu. Nu avea de unde să știe de factură decât de la Kovesi”.

Popa: Factura MAI e din septembrie, iar eu am fost extrădat în aprilie

„Eu am fost extrădat din Indonezia. E adevărat că procesul de extrădare a început după vizita doamnei Kovesi din martie 2011. Eu până atunci, din data de 1 decembrie 2009 până după 18 martie 2011, am stat în arest, fără să fiu judecat sau propus pentru judecare. Mi se reînoia mandatul de arestare din 30 în 30 de zile, fără să pot să fac apel la el, fără să văd vreun judecător”, a afirmat Nicolae Popa la Antena 3, după denunțul lui Sebastian Ghiță.

„În momentul în care completul de judecători s-a retras pentru a delibera, am avut timp să trag trei fumuri dintr-o țigară și a revenit cu o decizie de extrădare, care cred că avea 40-50 de pagini, cel puțin. Era deja redactată, deja semnată. Ulterior, a doua sau a treia zi, președintele Indoneziei a semnat și ordinul de extrădare, iar eu am fost extrădat pe 21 aprilie 2011 cu avionul particular de la compania domnului Țiriac. Am făcut escală în India și în Doha. Ministerul de Interne spune că a plătit această deplasare. O să remarcați că factura emisă de MAI era în septembrie 2011, iar eu am fost extrădat în aprilie 2011”, a adăugat Nicolae Popa.

Parchetul a clasat cazul anul trecut

După ce Sebastian Ghiță a fugit din România și a început seria dezvăluirilor, Parchetul General a deschis un dosar în care s-au facut investigații privind toate afirmațiile lui Sebastian Ghiță, inclusiv despre extrădarea lui Nicolae Popa. În ianuarie 2017, în cadrul unei înregistrări, fostul deputat susținea că i s-au cerut bani pentru aducerea în țară a lui Popa. Cauza a fost clasată la finalul anului trecut. „Precizăm că, în urma verificărilor efectuate, a rezultat că aducerea în țară a inculpatului Nicolae Popa a fost efectuată de către Poliția Română, iar costurile aferente transportului au fost achitate integral de către această instituție”, transmitea Parchetul General printrun comunicat de presă.

Întrucât era vorba despre bani publici, jurnaliștii EVZ au solicitat instiuțiilor statului dovada achitării biletelor pentru avionul de linie, dar și factura cu care s-a plătiti avionul special cu care a fost adus Popa în România. Însă, polițiștii au susținut că facturile biletelor sunt la Parchetul General, ca probe la dosarul procurorilor care făceau cercetări în urma dezvăluirilor lui Ghiță.

Autoritățile au dat în bâlbâială

Elementul comun între declarațiile lui Sebastian Ghiță și cele prezentate, oficial, de Parchetul General și de Poliția Română este că Nicolae Popa a fost adus în țară cu un avion al unei firme private, pe 21 aprilie 2011. Însă, imediat după dezvăluirile făcute de omul de afaceri din Ploiești, autoritățile s-au cam bâlbâit în a preciza, clar, dacă Ghiță are sau nu dreptate și ce instituție a Statului Român s-a ocupat de extrădarea fostului director al FNI: Poliția Română sau Ministerul Justiției?.

În cele din urmă, Parchetul General a comunicat că Poliția Română a achitat contravaloarea transportului, fapt întărit și de un comunicat remis de IGPR.

Oficiali din Poliția Română au precizat, apoi, pentru „Evenimentul zilei”, că suma vehiculată de Sebastian Ghiță – 200.000 de euro, nu este cea reală. Polițiștii susțineau că prețul avionului privat și al biletelor pentru deplasarea ofițerilor în Jakarta ar fi costat în jur de 230.000 de lei, adică, aproximativ 51.000 de euro.

Însă, un calcul simplu, arată că poliția a cam scrântit-o. Un zbor București-Jakarta și retur durează pe puțin 34 de ore. Dacă socotim la prețul minim, 4000 de euro ora de zbor, ne dă 136.000 de euro. Este posibil ca la această sumă să fie adăugate, după caz, costuri cu taxele de survol, de aeroport și de mentenanță.

