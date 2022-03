Bomba lansată de un fost apropiat al lui Băsescu! Propunerea a șocat: „Vom avea extrem de multe surprize”

Adriana Săftoiu, fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidenţiale, a mai declarat că a rămas în relații bune cu europarlamentarul Traina Băsescu şi chiar urma să iasă la o cafea împreună. Declarațiile le-a făcut în interviul acordat lui Victor Ciutacu la emisiunea „Punctul Culminant” de la România TV.

Fosta apropiată a lui Traina Băsescu a ţinut să sublinieze faptul că acea carte, extrem de controversată, a vorbit despre modul cum sistemul păcălea politicienii şi se întreabă unde sunt acum:

Nu am nicio bucurie. Îi doresc foarte multă sănătate domnului preşedinte şi pentru prima dată mărturisesc că acum o lună, chiar cu o zi înainte de congresul PMP, am vorbit cu preşedintele Băsescu şi urma să ne întâlnim la o cafea. S-a întâmplat pur şi simplu să nu poată. Mi-a spus că are nişte probleme şi că urmează să ne întâlnim. Practic, n-am rămas cu preşedintele Băsescu într-o relaţie contondentă chiar după acea carte. Personal, sunt uşor surprinsă de tot ceea ce se întâmplă.

Ştii ce mă surprinde cel mai mare? Oamenii aceia care ne-au păcălit pe noi toţi, inclusiv pe preşedintele Traian Băsescu. Cartea despre care vorbeai nu este o carte despre Traian Băsescu. A fost o carte despre sistemul pe care l-am văzut.

Sistemul despre care spuneam acolo că principalii oameni din politică pe care îi selectează sunt cei vulnerabili. Oameni vulnerabili din clasa politică pe care îi păcălesc că acea vulnerabilitate a fost ştearsă. Ăsta e adevărul. Ce mă surprinde e că noi toţi vorbim despre Traian Băsescu (…) Unde sunt aceşti oameni care ne-au păcălit şi pe noi şi pe Traian Băsescu? Şi nu doar pe el!

Haideţi să ne amintim! Dan Voiculescu, înainte de a primi acea decizie a instanţei, a avut de trei ori certificat de bună purtare. Traian Băsescu de două ori! În sensul că nu a fost colaborator.

Eu acum ceea ce mi-aş dori foarte tare ar fi să reia de la capăt această decizie asupra clasei politice de necolaborator. Aş vrea ca fiecare declaraţie pe care a dat-o fiecare pe propria răspundere că nu a fost colaborator cu Securitatea de atunci să fie reluată. Tare îmi e că vom avea extrem de multe surprize!”, a declarat Adriana Săftoiu la România TV