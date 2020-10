Tik Tok-ul este pe punctul de a le oferi românilor înlocuitori pentru Vulpița și Viorel. După ce echipa de la Acces Direct i-a descoperit pe soții Stegaru și i-a transformat în vedete, emisiunea de la Trustul Intact părea ca a dat lovitura deceniului. Dramele unor oamenii simpli din mediul rural și transformarea acestora în „orășeni” a fost marea găselniță a postului Antena 1. Din nefericire pentru echipa de la Acces Direct, povestea a durat doar câteva luni, iar Vulpița și Viorel s-au întors acasă, alături de familia lor.

Se pare, însă, că echipa de la Acces Direct nu pierde timpul și le caută înlocuitori celor doi.

Recent, în atenția internauților a fost captată de Alexandra și Ionuț Bodi, „Regii Tik-Tokului. În doar câteva zile, aceștia au reușit să adune 10 milioane de like-uri și sute de mii de urmăritori.

Cei doi au povestit la „Acces Direct” cum au descoperit TikTok-ul și, mai important, câți bani au reușit să obțină din această aplicație prin filmulețele postate.

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans. (…) Nu am făcut niciun ban din TikTok”, a spus Alexandra Bodi la „Acces Direct”.

Dacă unii utilizatori ai aplicației Tik-Tok stau și elaborează idei complexe pentru videoclipurile lor, soții Bodi susțin că fac ce le vine pe moment doar pentru a-i amuza pe internauți. Ionuț Bodi a declarat că a muncit în străinătate, dar acum stă acasă, iar Alexandra muncește doar cu ziua, scrie SpyNews.

„Este ideea mea. Îmi place, pentru că pot să fac lumea să râdă. (…) Eu am lucrat prin Spania, Olanda, Belgia când e perioada, când nu, stăm acasă. Ea nu lucrează decât cu ziua”, a transmis soțul Alexandrei Bodi.