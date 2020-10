O nouă plângere penală a fost depusă împotriva procurorului DNA Lucian Doclu pentru sustragere şi distrugere de probe, după ce şi-a şters „contul de agățat Mădălina Delea”. Printre altele, procurorul DNA de la Serviciul Teritorial Timișoara a fost acuzat de lucruri foarte grave, după ce a făcut o adevărată obsesie pentru soția unui cunoscut avocat din Arad.

Contul a fost şters imediat după apariţia articolului de pe site-ul criticarad.ro.

Jurnaliştii de la criticarad scriu că de luni, 5 octombrie, de când am scris despre „Patimile după Dolcu povestite de câteva dintre victimele sale”: suntem bombardați de felicitări, cadouri, complimente și alte informații (mulțumim pentru mulțumiri!)… dar și „tasați” cu dot felul de „dume și vrăjeli”, târâți pe alte piste, bombardați cu golăneli care ne jignesc inteligența: „Băă, lasă că și fata și-a cerut-o!… Nu-i o sfântă… să nu crezi! Vezi că există și niște poze cu ea… cu burtica… cu țâțuțe… Nu-i numa` atâta cât ai dat tu acolo!”… cam ăsta ar fi „rezumatul apărării”… dacă mă-nțelegi.

Am văzut pozele. Sunt două (sau una decupată… ca să pară două)… umblă din telefon în telefon (mie nu mi le-a trebuit… Sunt din sediul DNA? – i-am întrebat pe cei 100 de români care mi le-au arătat. „Nu…” Atunci n-am ce face cu ele!) și – credeți-mă pe cuvânt sau intrați pe Instagram-ul câtorva „pupeze publice”… știți voi care! – sunt CUMINȚI: exprimă mai degrabă MATERNITATEA decât sexualitatea, fie ea și cu litere mici… Aluzive și „de întins plasa” poate… dar care-i faza dacă ar fi așa?! „Victima i-a trimis o poză din profil, cu un halat alb pe ea, de față fiind soțul său, pentru a afla adevărata identitate a hărțuitorului… În mod intenționat, soțul victimei a acceaptat asta pentru a-l atrage în cursă că «s-ar putea întâmpla ceva» – avem declarația asta salvată pe telefon… ce importanță juridică are, în fond, acest amănunt „picant”?

Face acele pozele cu procurorul, trimise din sediul DNA, mai puțin perverse? Face pe naiba: sunt argumente suplimentare la teza conform căreia procurorul de la DNA Timișoara crescut într-un fel de bordel ilegal din Grădiște patronat de el însuși și-a trasformat biroul „temutei instituții” în „locul de agățat femei însărcinate” – și, ceea ce ni se pare FOARTE GRAV: DE AGĂȚAT APROPIATE ALE CELOR CERCETAȚI DE EL! Și, la fel de GRAV, ni se pare și disponibilitatea sa de a da detalii din dosarele instrumentate! Să nu cădem, însă, în capcana melodramatică a prezumției de castitate în rândul „organelor”!

„Agățatul femeilor din anturajul victimelor pe care le anchetează” este un fel de „boală profesională” atât la polițiști cât și la magistrați

Şi continuă cei de la criticarad: Avem curajul să afirmăm (și avem destule probe care să dovedească asta) că apucătura cu „agățatul femeilor din anturajul victimelor pe care le anchetează” este un fel de „boală profesională” atât la polițiști cât și la magistrați… Au o scuză… vorba unuia dintre ei: „De unde dracu să agățăm și noi?… că doar în anturajul ăla ne învârtim!” („N-ați umbla și voi la Filarmonică!” – îți vine să-i trazezi) – dar ceea ce a făcut procurorul DNA din Grădiște depășește cu mult până și acest „normal”.

Dacă lui Lucian Dolcu – așa cum au cerut victimele sale în plângerile depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru Investigarea Magistraților – i se va face atât o EXPERTIZĂ PSIHIATRICĂ cât și un TEST COMPLET ANTIDROG (cum, de altfel, este IMPERIOS NECESAR ca, măcar o dată pe mandat, să i se facă ORICĂRUI FUNCȚIONAR AL STATULUI!)… o să dea aparatele peste cap, valorile (morale, statistice… toate valorile lu` pește) o să-i iasă cu minus, și numai din ce i-a mai rămas în sânge se poate scrie o farmacopee completă a narcoticelor!

Câteva mostre de mesaje trimise de procurorul iubăreț

-Răspunsul la întrebarea ta e simplu, îmi ești dragă! Și există răspunsuri probabil la fel de simple pentru orice întrebare. Doar să nu începi să ai teorii ale conspirației în minte;

-Oricum, după dialogurile de ieri, eu sunt cel expus maxim. Eu am enorm de pierdut dacă ai vrea să îmi faci rău;

-Suntem doar doi adulți care se plac și care de ieri trăiesc momente frumoase;

-Astăzi am realiat că de fapt mă priveai din același motiv pentru care nu-mi puteam desprinde privirile de la tine. Priveam de fapt amândoi ”fructul oprit”. Într-un fel mă bucur că m-am înșelat, pentru că mi-a generat pronirea de a îți scrie. Îmi pare rău că am așteptat att de mult pâmă s-o fac.

-Să te gândești dacă îți poți organiza programul pe mâine. Sau sâmbătă, duminică. Doar s–mi spui din timp. Că, din câte am înțeles, se mai întâmplă ca o cosmeticiană sau o altă tanti din asta la care merg femeile săți facă chestii pe care nu le văd bărbații, să-și sune clientele că s-a eliberat un scaun. Poate de tună o fată din asta de a ta și de anunță că poți merge fără programare că nu-o vine o altă clientă și îți faci liber un pic ziolele următoare.