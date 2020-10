Femeie este mama unei fetițe în vârstă de 7 ani, iar acum este însărcinată în 34 de săptămâni, cu al doilea copil. Acest lucru nu l-ar fi împiedicat pe procurorul Lucian Dolcu, de la DNA Timișoara, să o hărțuiască cu mesaje în care își expune toate fanteziile sexuale care îi treceau prin cap la momentul respectiv.

Potrivit jurnaliștilor de la Critic de Arad, pe numele procurorului Dolcu ar fi fost depusă o plângere la Parchetul General, în data de 28 septembrie 2020, pentru hărțuire și șantaj.

În plângerea penală, victima le-a cerut procurorilor de la Parchetul General ”să ia toate măsurile legale care se impun pentru a ne proteja de acest individ care are astfel de porniri bolnave și animalice. Din câte am auzit, acesta ar deține legal un pistol motiv pentru care vă solicităm să dispuneți ridicarea de urgență a acestuia. Îmi este teamă pentru viața mea și siguranța familiei mele. Consider că am de a face cu un psihopat capabil de orice, motiv pentru care vă solicit tragerea la răspundere a acestuia pentru fapta săvârșită, faptă care îmbracă elementele constitutive ale infracțiunii de hărțuire, așa cum este ea prevăzută în art.208 alin 2 Cod penal”.

Un înalt oficial din cadrul DNA București a declarat pentru EvZ, că la nivelul acestei instituții nu se cunoaște nimic despre plângerea penală depusă de femeia din Arad. ”Vom investiga chiar acum toată povestea”, a spus oficialul DNA.

„Sunt o femeie însărcinată”

În schimbul de mesaje dintre procuror și femeia din Arad, aceasta îl roagă să o lase în pace fiind ”o femeie însărcinată care nu este sexi deloc”. Răspunsul procurorului a venit foarte rapid. ”Ești. Nu doar foarte sexy, ci foarte frumoasă”.

Mesajele care conțineau fantezii sexuale cu o femeie însărcinată au fost trimise, prima dată, de pe un cont fals de facebook, ”Mădălina Delea”. Ulterior, aceste mesaje au fost șterse. Victima susține că de comun acord cu soțul său, i-a dat numărul de telefon, persoanei care folosea contul fals ”Mădălina Delea”.

Mai apoi, alte mesaje au ajuns pe telefonul femeii, prin intermediul aplicației WhatsApp. În cele din urmă, persoana care trimitea aceste mesaje și-a făcut poze într-un birou de la DNA Timișoara, dar și cu diplome pentru rezultate deosebite. ”Persoana care s-a prezentat ca fiind Lucian Dolcu și care mi-a spus că el este cel care mi-a scris de pe acel profil fals, Madalina, de pe aplicația Messenger a Facebook. Acesta a continuat să îmi scrie fel și fel de mesaje prin care îmi spunea cât este el de atras de mine, asta în condițiile în care știa că sunt însărcinată și că în curând urmează să nasc”, susține femeia.

Câteva mostre de mesaje trimise de procurorul iubăreț

*Răspunsul la întrebarea ta e simplu, îmi ești dragă! Și există răspunsuri probabil la fel de simple pentru orice întrebare. Doar să nu începi să ai teorii ale conspirației în minte;

* Oricum, după dialogurile de ieri, eu sunt cel expus maxim. Eu am enorm de pierdut dacă ai vrea să îmi faci rău;

* Suntem doar doi adulți care se plac și care de ieri trăiesc momente frumoase;

* Astăzi am realiat că de fapt mă priveai din același motiv pentru care nu-mi puteam desprinde privirile de la tine. Priveam de fapt amândoi ”fructul oprit”. Într-un fel mă bucur că m-am înșelat, pentru că mi-a generat pronirea de a îți scrie. Îmi pare rău că am așteptat att de mult pâmă s-o fac.

* Să te gândești dacă îți poți organiza programul pe mâine. Sau sâmbătă, duminică. Doar s–mi spui din timp. Că, din câte am înțeles, se mai întâmplă ca o cosmeticiană sau o altă tanti din asta la care merg femeile săți facă chestii pe care nu le văd bărbații, să-și sune clientele că s-a eliberat un scaun. Poate de tună o fată din asta de a ta și de anunță că poți merge fără programare că nu-o vine o altă clientă și îți faci liber un pic ziolele următoare.