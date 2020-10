„Solicit să se ia toate măsurile legale care se impun, pentru a ne proteja de acest individ care are astfel de porniri bolnave şi animalice. Din câte am auzit, acesta ar dispune legal şi de un pistol, motiv pentru care vă solicit să dispuneţi ridicarea de urgenţă a acestuia. Îmi este teamă pentru viaţa mea şi siguranţa familiei mele. Consider că am de-a face cu un psihopat capabil de orice, motiv pentru care vă solicit tragerea la răspundere a acestuia pentru faptele săvârşite”, scrie femeia hărțuită în plângerea făcută.

Pare o reclamaţie depusă împotriva unui criminal pervers, a unui decrepit dement care a făcut o fixaţie pentru biata femeie gravidă în opt luni, cu un soţ şi încă un copil de 7 ani acasă. Ceea ce nu este departe de adevăr. Partea cu perversul mai ales. Frapant este însă faptul că reclamaţia nu este făcută împotriva unui om oarecare. Ci a unuia investit de statul român să împartă dreptatea. A unui om care se presupune că, înainte de a ajunge la acest nivel, a trecut nu numai printr-o facultate de drept, ci şi prin nişte examene medicale care să constate dacă este sănătos la cap sau nu. Manifestările lui ne spun însă că aceste teste au fost pur formale. Că prin sita lor, a scăpat un psihopat, un pervers sexual. Un dezaxat care în orice clipă poate deveni periculos.

Nu este prima reclamaţie

Plângerea de acum a femeii gravide este adresată Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, iar individul împotriva căruia este formulată este ditamai procuror la DNA Timişoara. Se numeşte Lucian Dolcu. În urmă cu 20 de ani, a făcut parte dintre absolvenţii primei promoţii a Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Deci, nu se poate spune că este un începător în ale meseriei. Şi totuşi, aşa cum veţi vedea pe parcursul acestei anchete, procurorul Lucian Dolcu este un investigator de doi bani. Care a căzut cu mare uşurinţă în capcana întinsă de victimă şi şi-a dezvăluit identitatea. Pentru că toate acele porcării, toate acele fantezii erotice scârboase pe care i le adresa femeii însărcinate, le trimitea de pe conturi false de socializare. Până la urmă s-a dat singur de gol, iar probele că el este autorul mizeriilor, sunt zdrobitoare.

Nu aşa cum s-a întâmplat în câteva rânduri, în anii trecuţi, când procurorul Dolcu a fost absolvit de vină de către inspecţia judiciară.

A fost acuzat de către avocatul Jenifer Dancea că a făcut presiuni asupra unui client de-al ei, pentru a-l determina să facă un denunţ fals. În fapt, procurorul, însoţit de un poliţist, au descins la Penitenciarul „Popa Şapcă”, unde l-au luat la întrebări pe clientul avocatei. Inspecţia judiciară a considerat că nu a fost însă nicio problemă că deţinutul a fost audiat fără a fi de faţă un avocat. Dolcu verifica doar o notă informativă. Cât despre ameninţările pe care deţinutul le-a reclamat că le-ar fi proferat Dolcu la adresa lui, pentru a face un denunţ fals împotriva a doi judecători de la Curtea de apel Timiş şi a avocatei lui, inspecţia a constatat că este cuvântul celui care reclamă, împotriva cuvântului celui reclamat. Aşa că „in dubio pro reo”, iar acest „in dubio” a fost în favoarea lui Dolcu. Cum nu s-a întâmplat în dosarul în care Dolcu a albit câţiva oameni de vază din Timişoara. Acolo, „in dubio” a fost în favoarea celor acuzaţi.

„Vreau să-ţi sărut burtica”

Să revenim însă la septembrie 2020. La reclamaţia făcută de femeia însărcinată în luna a opta şi la mizeriile pe care Dolcu i le-a adresat şi perversiunile sexuale pe care i le-a descris.

Ca un animal de pradă, Dolcu nu a atacat din prima. Mai întâi şi-a studiat victima. Victimă pe care o cunoştea încă din 2018. O întâlnise la un prieten comun, om de afaceri din Arad, care între altele este şi proprietarul unui ştrand. Acolo, la ştrand, a văzut-o prima oară Dolcu pe femeie. Care era împreună cu soţul ei şi cu fetiţa lor, care pe atunci avea cinci ani.

Atacul pe care l-a dat a avut trei etape.

Prima, a avut loc în luna august. Când femeia primeşte pe telefonul ei mesaje obscene pe o reţea de socializare. Era evident că identitatea celui care făcea această porcărie era ascunsă. Femeia s-a speriat. I-a arătat mesajul soţului şi, de comun acord, s-au înţeles să îl şteargă. „Am considerat că a fost o întâmplare. Un descreierat a ales un număr la întâmplare şi şi-a vărsat acolo fanteziile sexuale scârboase. În telefonul soţiei mai umblă şi fiica noastră în vârstă de 7 ani. Aşa că, deşi soţia era destul de speriată, am concluzionat că a fost o întâmplare nefericită şi am decis să ştergem mesajul. Speram să nu se mai repete” – ne-a declarat în exclusivitate soţul victimei.