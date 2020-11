Victor Ponta a fost premierul care a scos România din marasmul economic. Victor ne poate conduce acum în lupta împotriva austerităţii promovate de cuplul Iohannis şi Orban, poate dovedi că ne putem întoarce la vremurile bune din Guvernările Tăriceanu şi Ponta. Nu-mi rămâne decât să supun aprobării Congresului Pro România propunerea pentru desemnarea lui Victor Ponta ca prim-ministru al României, a declarat Tăriceanu.

La rândul său, Victor Ponta a mărturisit că spre deosebire de 2011 când a fost propus oficial candidat al USL pentru funcţia de prim-ministru şi avea multe emoţii, acum are mai multe cunoştinţe.

Mi s-a mai întâmplat o dată în viaţă, în 2011 când USL m-a propus oficial candidat pentru funcţia de prim-ministru. Aveam mai multe emoţii atunci, acum am mai multe cunoştinţe şi o experienţă mai mare. În acest moment pentru Pro România este important să arate că are un program foarte concret, că are o echipă bună şi că are un candidat pentru premier. Evident că sunt şi onorat şi dornic să fiu acest candidat. Aştept cu mare nerăbdare dezbaterile cu domnul Orban, Cioloş şi care o fi de la PSD, că PSD deocamdată nu îşi propune nici să câştige alegeri, nici să guverneze. Poate mă susţin pe mine, lucru care, sigur, care ar fi de bun simţ oarecum. În această campanie voi prezenta propunerile Pro România şi sunt convins că după 6 decembrie putem să începem să punem în practică tot ceea ce am propus. Sper să votaţi această propunere făcută de Călin. (…) Peste 10 minute ne apucăm de treabă. Să ne propunem este uşor, să realizăm e mai dificil, dar nu e deloc imposibil, a afirmat Ponta.

La Congresul de fuziune dintre Pro România şi ALDE, desfăşurat duminică online, delegaţii din filialele din ţară votează aprobarea protocolului de fuziune, statutul, programul economic, şi propunerea desemnării lui Victor Ponta drept candidatul partidului pentru funcţia de premier, informează Agerpres.