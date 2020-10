„Pe 27 septembrie au votat 700.000 de români cărora li s-au refuzat votul. Nu sunt toți așa proști să nu știe să voteze. S-au îmbrăcat, au luat masca s-au dezinfectat și votul lor s-a anulat. Ce să mai spun, în București, la alegeri, a căzut sistemul. Mai mult am vorbit cu oameni ai partidului care au făcut parte din comisii. – Au fost 118 voturi, am semnat și în sistem au băgat 18. – Și tu ce ai facut? -Am facut contestatie și degeaba”, a spus Ponta.

El a spus că ar fi normal ca să vedem acum ce s-a întâmplat cu cele 700.00 de voturi și de ce acestea au fost anulate.

„Vorbim pe 6 decembrie sa avem alegeri libere și corecte? După 9 zile mai gasim câte un sac. La parlamentare să vedeți că apar și listele suplimentare”, a adăugat liderul Pro-România.

El a mai spus că a vorbit cu românii din diaspora privitor la alegerile parlamentare, în legătură cu secțiile de vot. Aceștia au spus că este greu probabil să primim aprobare de amplasare a urnelor în afara ambasadelor și consulatelor, din cauza pandemiei.

Ponta mai afirmă că el și Guvernul de atunci a fost blamat la alegerile din 2014 pentru cum a fost organizat votul în diaspora. „Acum nu mai zice nimeni nimic. Oricum e suficient și așa doar la ambasade și consulate. La consulatul de la Miami au votat acum două dăți la prezidențiale 21.000 de oameni. 150 cu Ponta, restul cu Iohannis. Sunt si eu curios cu s-a putut așa. Chiar am vrut să mă duc la Miami”, a declarat Ponta în studio la RomâniaTV.

În ultimele zile a izbucnit un mare scandal privind fraudarea votului de la Primăria sectorului 1 și la Primăria Capitalei. S-au depus contestații, acte, probe, dovezi. Nu s-a vrut să se facă lumină de către Birourile electorale. Și la sectorul 5 s-a invocat o fraudă electorală. S-a dat inițial ok pentru renumărarea voturilor, pentru ca mai apoi să se revină asupra deciziei.