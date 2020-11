Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Bihor, Ilie Bolojan, a prezentat joi o serie de indicatori de performanţă propuşi în administraţia locală din judeţ care vor îmbunătăţi trei domenii importante: buna gestionare a banilor publici, curăţenia şi fonduri atrase.

Eu sunt pentru o repartizare direct proporţională de fonduri în funcţie de performanţă, de ceea ce face fiecare primar. Am discutat cu cel puţin o treime din primarii din judeţ, deci m-am consultat cu ei, de toate culorile politice, deci ştiu primarii aceste chestiuni. Primăriile sunt grupate pe număr de locuitori, le facem o recomandare şi fiecare primar îşi poate face analize comparative, să vadă cum se organizează alte primării, cum arată organigrama, care-i grila de salarizare. Propunem aprobarea a 12 indicatori de performanţă, pe trei capitole importante în baza cărora se va colabora cu administraţiile locale în anii următori: unu – buna gestionare a banilor publici, doi – curăţenie în tot judeţul şi trei – fonduri atrase, a declarat Bolojan, în conferinţă de presă.

Noul preşedinte al CJ a subliniat că schimbarea la faţă a judeţului Bihor este obiectivul principal al mandatului noii echipe

Aceasta se bazează însă pe parteneriatul cu primarii din judeţ, indiferent de culoarea politică şi de mărimea localităţii, precum şi pe resurse şi pe o strategie de urmat. În acest scop, noua conducere a judeţului a făcut o radiografie a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) din judeţ. În baza acesteia, conducerea CJ propune ca, începând de anul viitor, relaţia dintre CJ şi primăriile din judeţ, de asemenea alocările de fonduri şi programele să se bazeze pe chestiuni obiective astfel încât aspectele politice să devină secundare.

Indicatorii din primul capitol, care au ca obiective servicii publice la costuri rezonabile şi servicii sustenabile, sunt: cheltuieli de personal pe cap de locuitor; cheltuieli de personal/venituri proprii; veniturile din impozitul pe salarii (IVG)/locuitor; veniturile proprii (fără IVG)/locuitor; gradul de colectare al veniturilor. Aici, Bolojan a precizat că din 101 UAT-uri, sunt 42 de comune şi oraşe care nu-şi acoperă cheltuielile de personal din impozitele colectate de la cetăţeni, având nevoie de bani de la stat ca să funcţioneze.

Ceilalţi cinci indicatori de la capitolul curăţenie au ca obiective drumurile fără buruieni pe margine, cu şanţuri şi acostamente curate, albiile şi luncile râurilor păstrate în stare de curăţenie, terenurile agricole din vecinătatea drumurilor să fie modernizate şi cultivate, păşunile întreţinute, iar sistemele de colectare a deşeurilor menajere să fie funcţionale.

La capitolul fonduri europene se propun doi indicatori de performanţă privind fondurile atrase, respectiv investiţiile funcţionale

Am creat acest cadru pe care îl vom vota, deci vom veni cu nişte hotărâri de consiliu până în luna decembrie, care să clarifice aceşti indicatori, să fie argumentaţi de ce am recomandat un anumit indicator sau altul şi care mie mi se par că sunt corecţi şi foarte cinstiţi. Pentru că se referă la administrarea cât mai bună a banilor publici, se referă la curăţenie şi la accesarea de fonduri, care sunt lucruri corecte şi vor duce la dezvoltarea judeţului Bihor. Nu sunt împotriva unui primar de o anumită culoare politică sau împotriva unei localităţi mai mari sau mai mici. Adoptând hotărâri şi stabilind aceste standarde, sunt convins că în anii următori, alături de ceea ce face CJ, veţi vedea şi o mai bună activitate a primarilor. Am încredere în primarii din judeţ că vor face ceea ce trebuie şi că vor dovedi că sunt buni gospodari dacă regulile jocului sunt clare şi corecte pentru toţi, a mai spus Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.