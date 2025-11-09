Bolojan, de Ziua luptei împotriva fascismului: Cum ura nu a cunoscut graniţe, acest val s-a răspândit şi în România

Premierul Ilie Bolojan a transmis duminică, de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, că în prezent, ura și intoleranța reapar tot mai des în societate. „Când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent”, a afirmat acesta, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Premierul a transmis că România marchează Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, amintindu-și de toate victimele și de cei care au suferit din cauza regimului fascist.

„Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului şi ne amintim de toţi cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit din cauza atrocităţilor şi a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist”, a spus şeful Executivului, la începutul mesajului.

El reamintește că, în urmă cu 87 de ani, a avut loc Noaptea de Cristal, un moment tragic din istoria Europei. Atunci, naziștii și civilii influențați de propaganda regimului au arestat, torturat și ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le bunurile și lăcașurile de cult. Acest episod a deschis drumul către unul dintre cele mai întunecate capitole ale istoriei - Holocaustul.

„Cum ura nu a cunoscut graniţe, acest val s-a răspândit şi în România, incidentele izolate devenind acţiuni sistematice de persecuţie ale statului îndreptate împotriva comunităţilor evreieşti”, a mai spus premierul.

Șeful Executivului a subliniat că, într-un context în care ura și intoleranța devin tot mai vizibile în societate, este necesar ca fiecare să-și asume responsabilitatea de a acționa „coerent şi puternic”.

„De aceea, astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate şi să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea şi coeziunea socială”, a adăugat Bolojan.

Premierul reafirmă angajamentul ferm al Guvernului României de a combate antisemitismul, discriminarea, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură.