Bolojan acuză PSD că se comportă ca opoziție în coaliție și că neagă deciziile asumate

Premierul Ilie Bolojan a declarat că PSD s-a poziționat treptat ca opoziție în interiorul coaliției de guvernare, criticând măsurile adoptate și negând implicarea în deciziile luate, deși acestea ar fi fost aprobate de toate partidele. Șeful Executivului a afirmat că există stenograme și martori care arată că social-democrații au participat la deciziile coaliției.

Ilie Bolojan a declarat că, în prima etapă a guvernării, coaliția a fost nevoită să adopte rapid măsuri cu impact economic, inclusiv creșteri de taxe și reducerea cheltuielilor.

„Dacă ne aducem aminte, în prima parte a acestei guvernări, am fost puşi în situaţia să aplicăm imediat măsuri care să aibă efecte, ceea ce a însemnat într-o primă etapă creştere de taxe. Toate aceste măsuri şi scăderea unor cheltuieli au fost aprobate de atunci şi până astăzi cu acordul tuturor partidelor din coaliţie şi ele au făcut ca noi să începem să ne echilibrăm şi toate datele financiare, toate analizele arată că am terminat cu un deficit mult mai mic şi în sfârşit, ne reducem gradul de îndatorare raportat la PIB, cheltuim mai puţin şi sigur că aceste măsuri, nu trebuie să ne ascundem, au nişte efecte de contracţie economică, generează nişte neajunsuri pentru cetăţenii, pentru că o creştere de TVA înseamnă o creşteră de preţuri la unele produse, poate să fie cu 2%, cu 300%, dar tot o creşte este”, a declarat Ilie Bolojan la B1 TV .

Premierul a subliniat că aceste decizii au fost luate cu acordul tuturor formațiunilor din coaliție.

Întrebat de ce PSD nu își asumă public aceste măsuri, Bolojan a afirmat că social-democrații au schimbat abordarea după o perioadă inițială de cooperare.

„Până în toamna anului trecut, PSD-ul şi toate partidele din coaliţie au acţionat relativ unitar. După care, am văzut treptat, treptat a apărut o tendinţă a Partidului Social Democrat, prin comunicatorii pe care are, de a se profila ca opoziţie din interiorul coaliţiei de guvernare, criticând măsurile, fugind de orice fel de răspundere, minţind pur şi simplu cu faptul că n-au participat la o decizie sau alta, deşi din stenograme, din discuţiile din coaliţie cu martori, toate deciziile care au fost date au fost date cu toţi reprezentaţii partidurilor la masă”, a declarat premierul.

Acesta a insistat că există dovezi privind implicarea PSD în procesul decizional.

Ilie Bolojan a afirmat că această schimbare de poziție a PSD a dus la accentuarea tensiunilor politice și la apariția unui climat de instabilitate.

„Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat şi s-a accelerat în această perioadă, a fost crearea unui climat practic de instabilitate politică, de a încerca să arunce vina pentru ceea ce nu s-a intâmplat bine şi era inevitabil, subliniez. Asta a fost o tehnică pe care au folosit-o (...) de o lună de zile, practic dinainte de aprobarea bugetului, vedem doar discuţii cum schimbăm guvernul. E de natură să aibă nişte efecte negative pentru această ţară”, a declarat Bolojan.

Premierul a făcut referire la discuțiile din ultima perioadă privind schimbarea guvernului.

În final, Ilie Bolojan a atras atenția asupra efectelor pe care instabilitatea politică le poate avea asupra funcționării instituțiilor statului. Acesta a afirmat că aparatul guvernamental, „dacă nu are o direcţie clară, dacă nu este stabilitate, îşi reduce turaţia motoarelor”.

Declarațiile premierului vin în contextul tensiunilor din coaliția de guvernare și al disputelor privind asumarea măsurilor economice adoptate în ultima perioadă.