Bogdan Oprea, dezvăluiri teribile! Fostul purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu, în sprijinul refugiaţilor

Poveștile refugiaților sosiți din Ucraina au smuls multe lacrimi voluntarilor prezenți la Vama Siret. Bogdan Oprea, cadru universitar și fost purtător de cuvânt în Cabinetul Ministrului la Ministerul Sănătății a scris o poveste extrem de impresionantă despre o noapte petrecută printre refugiați, în frig. După mai multe ore de mers cu mașina, a ajuns la Vama Siret, acolo unde lacrimile l-au poticnit de mai multe ori văzând oamenii care au lăsat totul în urmă doar pentru a-și proteja copiii din calea bombardamentelor.

„Peste Vama Siret, Suceava, se lasă o nouă dimineață friguroasă, în adieri scurte de vânt se resimt -7 grade Celsius… Am ajuns aici aseară după un lung drum de 9 ore de la București, presărat cu mai multe opriri pentru a rezolva din sarcinile de școală pe care plecarea mea le-a bulversat cu totul. Le mulțumesc prietenilor și familiei care m-au ținut la telefon aproape tot drumul; după noaptea precedentă, în care am dormit doar 3 ore din cauza pregătirilor, discuțiile cu ei m-au menținut alert și m-au ajutat să ajung cu bine.

Așa cum mă așteptam, primele ore la frontieră au fost cele mai grele. Am plâns de mai multe ori ascuns sub masca de protecție. Plâng și acum, când scriu aceste rânduri. Am văzut în multe momente lacrimi în ochi și la ceilalți colegi voluntari și pompieri, unii dintre ei care sunt aici deja de mai multe zile. Așa am înțeles că nu te poți obișnui cu tragedia care se întâmplă aici secundă de secundă. Absolut cutremurătoare sunt momentele când preiei mame cu copii în brațe care plâng speriați cu capul obosit lăsat pe umerii lor. În frigul tăios de afară, la ore adânci în noapte, după zile petrecute la coadă la frontiera ucraineană, plânsetul lor este cel mai cumplit lucru pe care-l poți auzi vreodată. Nu mi-l voi putea scoate din minte întreaga mea viața. Niciodată. Niciodată”, a scris Bogdan Oprea pe pagina sa personală de Facebook.