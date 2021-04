Abia acum a recunoscut: Bogdan Mocanu are probleme grave, e dependent. Artistul și-a luat inima-n dinți și a intrat în detaliile vieții lui personale, relatează retetesivedete.ro .

Probleme serioase pentru artist

Tânărul a recunoscut că are probleme serioase. Prezent în platoul emisiunii XNS, Bogdan Mocanu a povestit că s-a mutat împreună cu iubita sa, de patru luni.

El a mai spus că își dorește mult să fie și el tată, ca alte vedete din showbiz-ul autohton. Apoi a recunoscut ceva ce a ținut secret aproape toată viața sa.

Bogdan Mocanu are diabet din copilărie

Bogdan Mocanu a mărturisit că are diabet din copilărie. E dependent de insulină. „Diabetul a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Când eram mic și aveam problema asta cu bullying-ul. Știi cum sunt copiii din ziua de azi, din totdeauna, se ceartă, dar limita lor maximă e: Ești prost! Nu, tu ești prost. Cam asta a fost argumentarea. La mine nu era așa după ce am făcut diabet”. Artistul a povestit că boala a fost descoperită brusc, în urma unui șoc.

„Am plâns toată noaptea și s-a declanșat un șoc. După vreo două zile, m-am dus la spital la Bârlad. Oamenii nu știau ce am, nici nu știam că m-au dus la spital. Mi-au băgat glucoză în loc să vadă cât zahăr am în sânge. Când mi-au băgat și glucoză, am intrat în comă și atunci s-a declanșat diabetul ăla nașpa.

Eu m-am dus cu grețuri, vomă și asta e un fel de procedură standard. Acum sunt dependent de insulină. Fac 4-5. Se poate trăi, e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. M-a maturizat foarte mult și m-a responsabilizat. M-a făcut să ajung cine sunt, de fapt.”, a mai zis Bogdan Mocanu la Antena Stars.

Bogdan Mocanu – îndrăgostit de o brunetă

La cât de bine a știut să își țină ascunsă dependența, nu e de mirare că se descurcă excelent și când vine vorba de iubita lui. După despărțirea de Andra Voloș, Bogdan Mocanu trăiește fericit alături de o brunetă. Nu vrea să-i dezvăluie identitatea, de teamă ca acest lucru să nu le afecteze relația. Dar a dat de înțeles că nu e o anonimă în lumea mondenă.