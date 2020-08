Tânărul și-a luat inima în dinți și a povestit cum bunica lui, una dintre cele mai importante persoane din viața lui, a murit în timp ce acesta se afla în emisiune.

Dezvăluirile dureroase a lui Bogdan Mocanu au fost făcute într-un vollg, pe canalul acestuia de Youtube, unde și-a exprimat părerea cu privire câștigătorii sezonului 2 de la Puterea dragostei, Livian și Bianca. A fost de acord că au meritat, din plin, să fie învingători.

Pe lângă asta, Bogdan Mocanu a povestit și despre unul dintre cele mai dureroase și triste episoade din viața lui. În perioada în care era concurent la emisiunea difuzată de Kanal D, tânărul era în doliu deoarece, bunica lui s-a stins din viață.

Bogdan Mocanu a povestit că, inițial, realizatorii emisiunii nu au vrut să îl lase să își vadă bunica, însă după mai multe insistențe a reușit să se întoarcă în România. După numai două zile, când el era deja la Istanbul, femeia a murit, scrie wowbiz.ro.

„Bunica mea a murit exact când mă aflam eu în emisiune și atunci nici nu voiau să mă lase să o văd. Au crezut că era pretext să mă duc în România o săptămână, în vacanță. M-am rugat de ei efectiv și le-am zis că nu mă interesează, eu vreau neapărat să o văd pe bunica mea.

Și bine am făcut, pentru că am mers, am văzut-o pe patul de spital, în comă, și după două zile am plecat. Am lăsat-o, m-am întors în Istanbul și când am ajuns am aflat că… Un alt unchi la fel. Eram în platoul de filmare și m-au sunat că a murit și el și am ieșit speriat, pentru că el avea și diabet. Nu am mai putut să continui ziua de filmare. Sunt niște chestii pe care le ratezi..”, a scris Bogdan Mocanu.