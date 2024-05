Reguli noi pentru taximetriști. Consiliul Concurenței verifică licențele de transport

Bogdan Chirițoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, crede că este nevoie de reguli noi pe piața transportului de persoane cu autoturisme. Autoritatea dorește să impună un echilibru între firmele de transport alternativ și cele de taximetrie.

Consiliul Concurenței propune liberalizarea pieței. Soluția propusă este întărirea reglementării pe zona de transport alternativ, concomitent cu reguli mai blânde pentru taximetriști.

Consiliul Concurenţei propune ca piața taximetriei să fie liberalizată. În acest sens, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului, crede că soluția ar fi întărirea reglementării pe zona de transport alternativ, de tip Uber și Bolt. Acest lucru ar trebui să se întâmple concomitent cu dereglementarea pe partea de taximetrie.

Potrivit spuselor sale, pentru a îmbunătăți lucrurile, în beneficiul consumatorilor, este nevoie de o soluție dublă. El a spus că lucrurile vor merge mai bine dacă taximetriștii vor fi lăsați ceva mai liberi.

„După noi, răspunsul e, bun, în unele direcţii are sens să întărim reglementarea pe zona de transport alternativ» - şi am făcut nişte propuneri în acest sens -, dar pe de altă parte are sens să dereglementăm pe partea de taximetrie. Nu trebuie să-i oropsim pe toţi ca pe taximetrişti, ci să îi lăsăm ceva mai liberi şi pe taximetrişti”, a susţinut Chiriţoiu.