Bogdan Andone, experiență neobișnuită cu unul dintre elevii săi. Cum a fost păcălit







Bogdan Andone a avut parte de o experiență neobișnuită cu unul dintre elevii săi. Antrenorul de la FC Botoșani a fost indus în eroare de Aldair Ferreira, care i-a prezentat o altă variantă legată de poziția sa pe teren.

Aldair Ferreira este mijlocaș central, însă a ales să îi spună antrenorului că poate da randament în ofensivă. Astfel, acesta avea șanse să prindă mai multe minute pe teren. Bogdan Andone a descoperit ulterior că realitatea este alta.

Antrenorul susține că a aflat adevărul după 9 meciuri, perioadă în care a avut posibilitatea de a analiza toți jucătorii din lot. Mijlocașul a fost transferat la începutul acestui an din Lituania.

„A jucat senzațional, incredibil de bine ca număr 6. Dar la început, cu toate că discutasem și cu el, mi s-a transmis că poziția lui este de extremă dreapta de picior stâng sau un fel de inter cu profil ofensiv. Probabil el a fost învățat să spună lucrurile astea, pentru că noi nu aveam soluții pe acele poziții.”, a spus antrenorul.

Cum a descoperit planul mijlocașului central

Bogdan Andone susține că mijlocașul adus din Lituania a jucat timp de câteva săptămâni pe o poziție greșită. În plus, acesta a precizat că Aldair nu are viteză, spre deosebire de alți colegi de echipă. Cu toate acestea, antrenorul moldovenilor a recunoscut că acesta are o viziune bună și alte calități pe teren.

„Mai făceam meciuri amicale, în cursul săptămânii, cu echipe de Liga 3, ca să le dau minute jucătorilor care au jucat mai puțin în weekend. Și Aldair tot insista pe aceleași poziții. El nu are caracteristicile unei extreme. Nu are explozie, nu are viteză. Are calitate extraordinară la pasă, o viziune bună. Nu m-a convins niciodată că poate juca extremă.

El se pregătea extraordinar, dar nu i se potrivea deloc postul.”, a adăugat acesta.

Bogdan Andone a aflat adevărul despre Adair

După o discuție cu mijlocașul adus din Lituania, acesta a mărturisit că juca pe o poziție total diferită la fosta echipă. Bogdan Andone susține că acesta ar fi fost îndemnat să recurgă la acest plan.

„Am discutat cu el și mi-a spus că, de fapt, în Portugalia, era un fel de playmaker, într-un sistem 4-3-3 sau 4-4-1-1. El făcea tot jocul. La mine, juca în bandă și nici nu atingea mingea. Nu e un jucător de 1 la 1, nu e exploziv precum Mailat, Mitrov sau Ofosu”, a mai spus Andone.

Până în prezent, mijlocașul central a bifat 13 meciuri cu FC Botoșani și a înscris un singur gol.