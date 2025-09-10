International Boeing accelerează producția. Record de livrări până în august







Boeing a anunțat marți că a predat clienților 57 de aeronave în luna august, în creștere față de cele 48 din iulie, potrivit Reuters. Este cel mai ridicat nivel pentru această lună din 2018, când compania a livrat 64 de avioane. Până la 31 august 2025, Boeing ajunsese la 385 de livrări, peste totalul de 348 consemnat pe întreg anul 2024.

Rezultatele slabe din 2024 au fost influențate parțial de o grevă de șapte săptămâni a muncitorilor sindicalizați din zona Seattle, începută în septembrie. Între timp, rivalul european Airbus a raportat 61 de livrări în august, ajungând la un total de 434 de aeronave în 2025.

În august, Boeing a livrat 42 de aparate din gama 737 MAX, inclusiv șapte pentru Ryanair și șase pentru United Airlines. Totodată, compania a predat 14 avioane widebody: nouă 787 Dreamliner, patru 777 și un 767.

Clienții din China au recepționat nouă aeronave, dintre care șase 737 MAX și două 787-9.

Această dinamică arată o revenire a livrărilor către piața chineză, unde Boeing a întâmpinat dificultăți în ultimii ani din cauza contextului geopolitic și a reglementărilor.

Pe partea de comenzi, compania a înregistrat 26 de contracte brute în luna august, între care o comandă de 14 aeronave 777-9 din partea Cathay Pacific, cinci 737 MAX și șapte 787 Dreamliner. În același timp, două comenzi pentru 737 MAX au fost anulate.

Per total, până la sfârșitul lunii august, Boeing acumulase 725 de comenzi brute în 2025, cu 46 de anulări și conversii. Portofoliul oficial se ridică la 5.994 de aeronave.

Boeing a trecut în ultimii ani printr-o perioadă dificilă, marcată de probleme de calitate, întârzieri în livrări și pierderea unei părți din încrederea pieței. Crizele repetate, precum incidentele legate de modelul 737 MAX și dificultățile din lanțurile de aprovizionare, au afectat grav reputația companiei și au dus la scăderi semnificative în ritmul de producție. În plus, pandemia a redus drastic cererea de avioane comerciale, obligând Boeing să își ajusteze planurile și să gestioneze un volum mai mic de comenzi.

Pe lângă problemele de siguranță și control al calității, Boeing s-a confruntat și cu dificultăți financiare, fiind nevoită să reducă personalul și să facă restructurări pentru a se adapta la realitățile pieței. Situația a fost agravată de concurența strânsă cu Airbus, care a reușit să mențină un ritm constant de livrări și să atragă noi clienți. Toate acestea au pus presiune suplimentară pe gigantul american să își regândească strategia.

Creșterea actuală a producției vine ca un răspuns la aceste provocări. Boeing încearcă să recupereze terenul pierdut și să onoreze comenzile restante, pentru a-și recâștiga credibilitatea în fața companiilor aeriene. În plus, cererea globală de avioane comerciale a început să crească din nou pe fondul revenirii traficului aerian după pandemie, iar companiile aeriene au nevoie urgentă de aeronave moderne și eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil.

Un alt motiv pentru accelerarea producției este presiunea investitorilor și a pieței financiare, care așteaptă ca Boeing să își revină și să redevină un lider în industria aerospațială. Compania este astfel motivată să demonstreze că poate gestiona mai bine procesele interne, să reducă întârzierile și să livreze un număr mai mare de aeronave. Creșterea producției nu este doar o strategie economică, ci și una de imagine, menită să arate că Boeing rămâne un actor de prim rang pe piața globală a aviației.