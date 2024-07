Economie BNR a redus dobânda cheie, pentru prima dată în ultimii tei ani. Rata inflației va continua să scadă







România. BNR a redus dobânda cheie la 6,75% pe an, începând cu data de 8 iulie 2024, pentru prima dată în ultimii tei ani. Mai mult, BNR menţine nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR a anunțat reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75% pe an, de la 7% pe an, începând cu data de 8 iulie 2024. De asemenea, BNR a hotărât scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8,00% pe an, dar şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6,00% pe an.

Deciziile BNR urmăresc „asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile”, se arată în comunicatul BNR.

BNR a mai transmis că „monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare”.

Rata inflației va continua să scadă

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a mai anunțat că „rata anuală a inflaţiei va continua să scadă în următoarele luni pe o traiectorie semnificativ mai joasă decât cea evidenţiată în prognoza pe termen mediu din luna mai 2024”.

Analiza a fost făcută în baza „actualelor evaluări, în principal sub influenţa efectelor de bază şi a modificărilor legislative din domeniul energiei, precum şi pe fondul decelerării creşterii preţurilor importurilor şi al ajustării descendente graduale a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt”, se mai arată în comunicatul BNR.

Banca Națională a mai subliniat faptul că „incertitudini şi riscuri crescute decurg din conduita viitoare a politicii fiscale şi a celei de venituri, având în vedere, pe de o parte, execuţia bugetară din primele cinci luni ale anului, dinamica salariilor din sectorul public şi impactul integral al noii legi a pensiilor”, se mai arată în comunicat, potrivit Agerpres.