BNR, decizie cu privire la rata dobânzii de politică monetară

BNR a decis în cadrul ședinței de luni, 13 mai, ce se întâmplă cu rata dobânzii de politică monetară. Ultima modificare a acesteia având loc în luna ianuarie 2023.

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședință luni, a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7%. Această dobândă cheie nu a suferit modificări începând cu luna ianuarie 2023.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 13 mai 2024, a hotărât următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, informează BNR.