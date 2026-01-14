Biserica Ortodoxă Română susține că plătește impozite și nu beneficiază de facilități nejustificate

Biserica Ortodoxă Română a transmis miercuri că își achită obligațiile fiscale potrivit legislației în vigoare și a respins afirmațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora nu ar plăti impozite sau ar beneficia de privilegii nejustificate. Totodată, Patriarhia subliniază rolul social major al Bisericii, pe care îl descrie drept cel mai amplu din societatea românească, prin programele filantropice derulate anual.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei, BOR arată că respectă cadrul legal aplicabil tuturor cultelor religioase recunoscute oficial în România.

„Biserica Ortodoxă Română, ca orice alt cult religios recunoscut în România, plăteşte impozite conform legislaţiei în vigoare, inclusiv impozitul pe clădiri şi terenuri utilizate pentru activităţi economice, impozitul pe veniturile din salarii şi alte taxe relevante, în conformitate cu Codul fiscal şi regulile aplicabile cultelor religioase”, a transmis Biroul de Presă al BOR.

Reprezentanții Patriarhiei explică faptul că aceste clarificări vin în urma unor materiale media care au sugerat că BOR nu ar contribui fiscal sau ar avea avantaje nejustificate față de alte entități. În comunicat se precizează că, în cazul Catedralei Naționale, de la începutul lucrărilor și până în prezent, au fost achitate impozitele și contribuțiile fiscale aferente salarizării muncitorilor de pe șantier, precum și cotele de TVA pentru materialele de construcții utilizate.

Totodată, Patriarhia reamintește că scutirea de la impozitarea clădirilor care, prin destinație, sunt lăcașuri de cult este prevăzută explicit de lege și există în majoritatea statelor democratice. Această prevedere are ca scop facilitarea serviciilor de utilitate publică pe care Biserica le oferă comunităților.

Patriarhia Română afirmă că BOR se numără printre cei mai importanți contributori sociali din România.

„În 2024, Biserica a investit aproape 73 milioane de euro în activităţi sociale şi caritabile, susţinând 867 de instituţii şi servicii sociale şi de care au beneficiat în mod direct peste 363.000 de persoane prin programe variate de sprijin material şi umanitar. ¬Aceste contribuţii filantropice nu includ numeroasele activităţi desfăşurate de parohii şi mănăstiri la nivel local pentru persoanele vulnerabile - cum ar fi mâncare, îmbrăcăminte, sprijin pentru familii sărace, persoane în vârstă, bolnave sau cu dizabilităţi - care, deşi nu sunt cuantificate financiar la nivel centralizat, reprezintă o realitate permanentă a slujirii sociale a Bisericii. Prin reţeaua de asistenţă social-filantropică coordonată de Federaţia Filantropia - organismul nonprofit al Patriarhiei Române - se desfăşoară proiecte de sprijin pentru bătrâni, persoane fără adăpost, familii aflate în dificultate, centre maternal-familiale, cantine sociale, servicii de îngrijire paliativă şi de reintegrare socială, precum şi programe speciale pentru persoane cu nevoi sociale complexe”, se arată în comunicat.

Conform Patriarhiei, o eventuală majorare sau introducere de noi taxe ar avea un efect direct asupra beneficiarilor programelor sociale.

„Această activitate social-filantropică ar fi realmente influenţată negativ prin creşterea sau adăugarea unor taxe şi impozite suplimentare, beneficiarii finali ai programelor de asistenţă socială fiind cei direct afectaţi”.

În final, BOR transmite că discuțiile despre sumele pe care statul le-ar putea încasa din impozitarea diferită a lăcașurilor de cult ignoră cadrul legal actual și rolul social al cultelor recunoscute.

„Afirmaţiile simpliste privind cât 'ar putea primi statul' dacă anumite lăcaşuri de cult ar fi impozitate diferit ignoră cadrul legal actual şi rolul social real al cultelor religioase recunoscute. Biserica Ortodoxă Română îşi reafirmă angajamentul de a contribui, într-un mod responsabil şi transparent, la bunăstarea societăţii româneşti, în conformitate cu spiritul legii şi cu valorile credinţei creştine”, se mai arată în comunicatul citat.