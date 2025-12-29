Bine ați venit în Monowi, Nebraska! Cel mai ciudat loc din lume are un singur locuitor

În inima statului Nebraska, pe o șosea care traversează câmpuri aproape nesfârșite, se află un oraș care există oficial, dar aproape că nu mai are viață. Monowi este singura localitate din Statele Unite cu un singur locuitor. Nu există copii, nu există familii, nu există vecini. Există doar o femeie care îndeplinește toate rolurile administrative ale orașului și care ține deschisă, aproape simbolic, o comunitate pe cale de dispariție.

Povestea Monowi nu este doar una neobișnuită. Este o cronică a declinului Americii rurale, a orașelor mici care au pierdut generații întregi în favoarea marilor centre urbane.

Monowi este recunoscut oficial ca localitate în statul Nebraska. Are cod poștal, este inclus în recensămintele federale și figurează în documentele administrative ale statului. Conform ultimelor date ale Biroului de Recensământ al SUA, populația orașului este de o singură persoană.

Acea persoană este Elsie Eiler, o femeie trecută de 80 de ani, care locuiește aici de zeci de ani. După moartea soțului ei, în 2004, Elsie a rămas singurul rezident al orașului. De atunci, Monowi a devenit un caz unic, studiat de sociologi, jurnaliști și demografi.

Pentru ca Monowi să continue să existe legal, orașul trebuie să respecte anumite obligații administrative. În fiecare an, trebuie organizate alegeri locale, trebuie depus un buget și trebuie desemnat un primar. Toate aceste formalități sunt îndeplinite de aceeași persoană.

Elsie Eiler este primarul orașului, ales cu unanimitate de voturi, votul ei. Tot ea este contabilul localității, cea care întocmește bugetul anual, în valoare simbolică de câteva sute de dolari. În același timp, este bibliotecar și îngrijește mica bibliotecă a orașului, care conține aproximativ 5.000 de volume.

Biblioteca poartă numele soțului ei, Rudy Eiler, și este una dintre puținele instituții culturale rămase într-un oraș care cândva avea școală, biserică și mai multe afaceri locale.

La începutul secolului XX, Monowi nu era un loc pustiu. Orașul a fost fondat în 1902 și a cunoscut o perioadă de prosperitate, în special datorită agriculturii și poziției sale pe o rută feroviară regională. În anii ’30, populația depășea 150 de locuitori.

Existau magazine, un oficiu poștal, baruri și o viață comunitară activă. Copiii mergeau la școală, iar orașul avea toate funcțiile unei comunități rurale tipice din Midwest-ul american.

Declinul a început treptat, odată cu mecanizarea agriculturii, închiderea căii ferate și migrarea tinerilor către orașe mai mari, în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite.

Monowi este astăzi un oraș fără copii, fără familii și fără perspectivă de creștere demografică. Situația sa extremă reflectă un fenomen mult mai larg. Sute de comunități rurale din Statele Unite se confruntă cu depopularea, îmbătrânirea populației și dispariția serviciilor de bază.

Datele oficiale arată că numeroase comitate rurale americane pierd populație în mod constant de mai multe decenii. Tinerii pleacă, natalitatea scade, iar orașele mici rămân cu locuitori în vârstă și infrastructură abandonată.

Monowi este doar cea mai vizibilă expresie a acestui proces. În timp ce alte orașe mai au câteva zeci sau sute de locuitori, Monowi a ajuns la limita simbolică a existenței.

Elsie Eiler administrează și singura afacere rămasă în Monowi, un mic bar care atrage ocazional turiști, curioși sau motocicliști aflați în tranzit. Aceștia vin să vadă „orașul cu un singur locuitor” și, pentru câteva ore, Monowi pare din nou animat.

În restul timpului, orașul este tăcut. Nu există zgomot de școală, nu există evenimente publice și nu există viitor demografic. Când Elsie nu va mai putea locui aici, Monowi va dispărea, cel mai probabil, și din punct de vedere administrativ.