Big Brother pentru angajați. Monitorizarea video sau cu date biometrice, excesivă

Monitorizarea angajaților de către instituțiile unde lucrează a devenit o practică în ultimii ani, doar că uneori poate fi excesivă. Cel puțin asta a constat Curtea de Apel Constanța într-o astfel de cauză.

Odată cu evoluția tehnologiei, angajatorii au grijă să își monitorizeze angajații îndeaproape. Pe lângă monitorizarea video de la birou, unii folosesc și pe cea cu date biometrice. Doar că modalitatea nu este tocmai în regulă după cum a reținut Curtea de Apel Constanța. Mai exact într-o speță în care angajatorul a contestat sancțiuni contravenționale, magistrații au explicat exact situația.

Ei au reținut că prelucrarea acestor tip de date și imagini trebuie să respecte anumite cerințe de legalitate. Este vorba despre cele impuse de Regulamentul general privind protecția datelor. De altfel, magistrații au analizat inclusiv legalitatea sistemului de supraveghere video implementat în vestiare și birouri.

În aceiași locație exista și și un sistem de acces bazat pe amprentă digitală, care a fost și el analizat. Pentru că nu există temei legal clar, amplasarea camerelor video în vestiare și utilizarea amprentelor reprezintă o prelucrare excesivă de date cu caracter personal, a reținut Curtea. Magistrații au apreciat că aceasta este incompatibilă cu principiile prevăzute de art. 5 alin. 1 lit. c din Regulament. Asta pentru că scopul urmărit putea fi atins prin mijloace mai puțin intruzive.

Drept urmare, în astfel de cazuri, chiar dacă angajatul și-a dat acordul, acest lucru este inutil. Acordul lui nu poate să constituie temei valabil pentru prelucrarea datelor biometrice, deoarece nu este exprimat liber.

Asta pentru că angajatorul și angajatul nu au același tip de putere, iar în dezechilibru, acordul nu poate fi considerat că a fost dat fără presiune. De altfel și ANSPDP a considerat că modalitățile de verificare sunt disproportionate și lipsite de legalitate. Sistemele în cauză încalcă așadar drepturile cu privire la datele personale ale angajaților.