Biden îi întinde mâna lui Putin.

Toamna trecută, Putin ceruse o prelungire a tratatului cu măcar un an. Noul START expiră în februarie 2021.

În timpul campaniei electorale, Joe Biden declarase că este dispus să accepte o prelungire cu cinci ani a acordului.

Este exact ceea ce s-a și grăbit să propună noua administrație, în a doua sa zi de mandat. O prelungire imediată cu cinci ani a Noului START sau un nou tratat de reducere a armelor nucleare strategice.

Consilierul pentru securitate națională al lui Biden, urma să-i înainteze încă de joi propunerea de extindere ambasadorului rus, scrie AP.

Amenințarea lui Trump de a se retrage din Noul START a fost primită cu îngrijorare. La fel, retragerea din Tratatul Forțelor Nucleare cu Rază Medie (INF). Sau din programul „Cer deschis”. Criticii se tem de o reizbucnire a Războiului Rece. Trump cerea însă ca la masa negocierilor să vină și China. Colosul asiatic și-a putut dezvolta nestingherit arsenalul nuclear.

Putin și-a exprimat frecvent temerea relansării cursei înarmărilor. În octombrie 2020, el declara:

Oferta lui Biden de a prelungi Noul START cu 5 ani vine ca o ușurare și pentru aliații din NATO, cum scrie AP:

Totuși, lucrurile nu sunt atât de simple precum par. Biden îi întide mâna lui Putin. Dar trebuie să păstreze aparențele. După ce timp de patru ani l-a acuzat pe Trump de complicitate cu Rusia.

Biden a ordonat o anchetă privind implicarea Moscovei în alegerile americane din 2020, în otrăvirea lui Navalnîi sau atacul cibernetic de la Solar Winds.

Biden is ordering DNI Avril Haines to provide a full intelligence assessment of Russia’s alleged interference in the 2020 election, use of chemical weapons against Alexei Navalny, and bounties on US soldiers in Afghanistan, and SolarWinds officials said. 2/

— John Hudson (@John_Hudson) January 21, 2021