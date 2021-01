Tânărul Vladimir Putin a crescut într-un apartament „la comun”, suprapopulat. O copilărie dură, lipsită de afecțiunea familiei și a prietenilor.

De mic a devenit un bătăuș, pentru a se apăra de copiii mai mari.

Vladimir Putin, acum de 68 de ani, este al treilea fiu al unui soldat rănit grav în Al Doilea Război Mondial. Bunicul său a fost bucătarul lui Lenin.

Steven Lee Myers, fost șef al redacției New York Times de la Moscova, a descris tinerețea președintelui rus într-o carte din 2014. Titlul său este „The New Tsar: The Rise and Reign of Vladimir Putin”. Adică „Noul țar: Ascensiunea și domnia lui Vladimir Putin”.

Myers îl prezintă pe Putin ca pe un copil rebel, neinteresat de învățătură sau muncă, scrie Express. Recalcitrant, și-a dobândit o motivație abia când a descoperit artele marțiale.

Biograful mai afirmă că, atunci când era foarte tânăr, Vladimir nu prea își pierdea vremea cu fetele.

La vârsta de 17 ani, una, pe care o sărutase la un joc de „învârte sticla”, a descoperit că tânărul „avea puțin timp pentru fete”, după ce a respins-o. O trăsătură „remarcată inclusiv de profesoara sa”, scrie Myers.

Putin s-a născut în 1952 și a crescut într-un mic apartament comun, la Leningrad, acum Sankt Petersburg. Speriat și marcat puternic de război, nimic nu anunța tipul dur care va ajunge la Kremlin.

În privința femeilor, cartea îl descrie ca „reticent emoțional” și „pipernicit”, afirmând că se simțea „mult mai în largul său cu cercul de prieteni băieți” din tinerețe.

Adolescentul Putin este prezentat ca posibilă victimă a agresiunilor, din cauza taliei sale mici, devenit ulterior „brutal”.

„Un bătăuș gata să se apere împotriva atacurilor și amenințărilor.”

Profesorii au sesizat potențialul viitorului lider, descriindu-l ca „inteligent, însă dezorganizat și delăsător”.

La început, tânărul Vladimir Putin era un „turbulent în ore și în afara lor”. „Mai înclinat să iasă cu băieții considerați a avea o influență proastă.”

Putin „a cochetat cu cultura interzisă din Occident, ascultând Beatles după înregistrări care treceau de la un prieten la altul prin contrabandă”.

Președintele rus avea să dezvăluie mult mai târziu că piesa sa preferată este „Yesterday”, a lui Paul McCartney.

În 2003, McCartney a avut un mare concert în Piața Roșie, în fața a 20.000 de oameni, la care a participat și Putin.

Artele marțiale sunt cele care l-au schimbat pe tânărul rebel.

Scrie Myers: „Odată ce a descoperit pasiunea pentru artele marțiale, a început să dovedească o mare determinare pentru a reuși”.

Și, mai departe:

„Artele marțiale i-au transformat viața, dându-i mijloacele pentru a se impune în fața băieților mai mari și mai duri.”

„Era mai mult decât un sport, era el convins: era o filosofie.”

În clasa a șasea, a primit prima funcție de conducere din viața sa. Comandant de pionieri.

Putin a intrat în KGB, în 1975, devenind mai târziu ofițer. Se află în fruntea Rusiei din anul 1999.