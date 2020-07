Vorbind în fața suporterilor săi, joi, într-o transmisie live pe Facebook, Farage a observat rapiditatea cu care Black Lives Matter a confiscat moartea afro-americanului George Floyd, folosind-o în interes propriu.

Mișcarea a fost importată cu iuțeală în Marea Britanie, sub steagul Black Lives Matter UK, iar echipele sportive, presa, politicienii, poliția și liderii religioși s-au grăbit să îngâne lozincile BLM, conform cărora Regatul Unit ar fi o țară fundamental rasistă.

„Dacă ar fi vorba despre egalitatea de șanse, dacă ar fi vorba despre o societate deschisă și corectă, dacă ar fi vorba ca toată lumea, indiferent cine, să fie tratată corect și identic, atunci nu aș avea o problemă”, a spus Farage.

„Însă trebuie să facem o distincție între ceea ce înseamnă aceste trei cuvinte (Viețile negre contează) și mișcarea Black Lives Matter”, care, a declarat Farage, este finanțată de către grupuri de interese bogate, „cu un program despre care cred că l-ar fi făcut să roșească și pe Lenin”.

„Este vorba de un marxism total. Este vorba despre distrugerea capitalismului. Este vorba despre debarasarea de Statul-națiune, așa cum îl cunoaștem. Evident, este vorba și despre desființarea poliției”, a mai afirmat politicianul.

Acesta a continuat prin a critica presa britanică pentru că nu a făcut nici cele mai elementare cercetări privind Black Lives Matter înainte de a-i îmbrățișa opiniile.

Vorbind despre mult-mediatizatul său conflict din cadrul emisiunii „Good Morning Britain” de la BBC, de acum câteva săptămâni, când i s-a tăiat microfonul și a fost dat afară din emisie, Farage a spus că a „explicat că Black Lives Matter înseamnă desființarea poliției, că nu are legătură cu echitatea rasială, că este vorba de anarhie, despre distrugerea tuturor simbolurilor acestei țări și ale tuturor țărilor occidentale, și am fost numit în față mincinos. Și, totuși, adevărul începe să iasă la suprafață.”

