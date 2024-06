Monden A născut fosta lui Alex Bodi. Are o relație cu năbădăi cu tatăl copilului







Bianca Iordache, fosta iubită a lui Alex Bodi, a născut o fetiță. Aceasta are o relație cu năbădăi cu tatăl copilului. La scurt timp după ce a anunțat că este însărcinată, ea s-a despărțit de bărbatul cu care voia să își întemeieze o familie. Apoi, bruneta a fost văzută urcând în mașina lui Cătălin Cazacu, care este vestit pentru cuceririle pe care le face.

Bianca Iordache, relație cu năbădăi

„Am fost despărtiți cum am fost de altfel de foarte multe ori, eram și în momentul în care am aflat de sarcină. Însă, având în vedere că ne-am dorit un copil împreună și ne-am dorit să avem o viața în doi, cel puțin așa am crezut eu, am zis că acest copil îl va face să se maturizeze, să se schimbe și să realizeze că este cazul să se oprească din tot și să fie alt om.

Asta este viața și eu trebuie să realizez, într-un final, că oamenii nu se schimbă niciodată. Pentru mine este cel mai bine așa. Tot ce a făcut în această perioadă m-a ajutat să realizez, real, că nu este omul în care am crezut și care să merite să ne aibă, mai departe, lângă el. Este ciudat că spun asta, dar au fost suficienți doi ani prin ce m-a făcut să trec… Când am avut nevoie mai mare de el, în această perioadă, a făcut tot ce era mai rău, crezând că sunt de piatră și nu mă afectează și că voi trece peste la infinit”, a spus Bianca Iordache.

A fost alături de ea la naștere

Nu se știe dacă Bianca și tatăl fetiței s-au împăcat, dar acesta a fost alături de ea la naștere, semn că iubirea nu a dispărut. Bruneta a postat și câteva imagini cu cel mai frumos moment din viața ei. „Bine ai venit pe lume, inima noastră”, a transmis Bianca Iordache, pe contul său de Instagram.

Cine este Bianca Iordache

Bianca Iordache este foarte cunoscută pe rețelele de socializare. Bruneta este urmărită de foarte mulți utilizatori datorită aspectului său fizic, dar și pozelor sexy pe care le postează. Ea a avut o relație controversată cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu și actualul iubit al Emei Uta.