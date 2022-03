Bianca Drăgușanu s-a transformat uluitor cu o rețetă inventată de ea. Vedeta nu recomandă nimănui această dietă

Bianca Drăgușanu a reușit să se transforme total față de perioada adolescenței și nu numai cu ajutorul operațiilor estetice. În tinerețe, ea a avut probleme și cu kilogramele în plus. Așa că s-a hotărât la un moment dat să înceapă lupta pentru a slăbi. Astfel, Bianca și-a creat o rețetă proprie care a dat rezultate.

Minunea pe care a reușit-o Bianca Drăgușanu cu ajutorul unei rețete pe care a inventat-o singură

Transformarea a fost uluitoare, pentru că a reușit să ajungă de la 90 la 60 de kilograme în doar 6 luni. Despre această performanță a vorbit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni tv, conform cancan.ro.

„Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme”, a spus Bianca.

Nu sfătuiește pe nimeni să încerce așa ceva, chiar dacă rezultatul a fost foarte bun

Chiar dacă rezultatul a fost remarcabil, vedeta a precizat că nu ar recomanda la nimeni să urmeze dieta pe care a inventat-o. „Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”, a mai afirmat Drăgușanu.

Recent, ea a apelat la o nouă îmbunătățire fizică în valoare de 30.000 de euro. Este vorba despre schimbarea implanturilor dentare vechi cu unele noi.

„Mi-am mai făcut și dinții. Am niște dinți frumoși pentru că am un medic stomatolog bun, iar eu am avut niște probleme reale cu dantura, printre care și o parodontoză”, anunța Bianca Drăgușanu pe contul de Instagram.