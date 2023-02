Bianca Drăgușanu îi susține afacerile iubitului. Cum îi face reclama diva localului lui Bădălău

Diva a postat mai multe story-uri care în mod normal ar costa cel puțin câteva mii de euro, având în vedere câți urmăritori are, cu localul pe care îl deține Bădălău jr. Nu știm dacă a făcut-o pro bono sau a primit o remunerație din partea iubitului, cert este că a fost prima dată când diva a postat câteva story-uri cu reclama.

Cum ce mijloace îl ajută Bianca Drăgușanu pe iubitul ei

Drept urmare ori Gabi Bădălău are nevoie de reclamă, ori Bianca a simțit nevoia să îi arate susținerea mai ales că trece printr-o perioada nu tocmai bună. Cert este că diva spunea faptul că ea este plătită chiar și cu o sută de mii de euro pentru ca imaginea e să fie asociată cu diferite produse sau servicii. Mai ales că ea are un mod de viață scump, drept urmare îi trebuie foarte mulți bani pentru a se întreține și de ce să nu profite de cei peste 1 milion de urmăritori pe care îi are.

Gabi Bădălău se preocupă de tatăl său

În acest moment Bianca Drăgușanu are mai multe contracte de imagine cu diferite firme și companii pe care le promovează pe story-urile de pe Instagram. Iar iubitul ei are un local unde organizează diferite evenimente, inclusiv Revelionul pe care și l-a petrecut cu iubita lui la Bolintin, acolo unde se află restaurantul în cauză. În rest, Gabi este extrem de preocupat de tatăl lui care se află după gratii și pe care îl vizitează ori de câte ori are ocazia. Mai ales că seniorul ar fi ajuns acolo, spun procurorii DNA, pentru că ar fi încercat să obțină niște contracte cu statul pentru firmele copiilor lui.

Vedeta spunea recent că încearcă să îi fie alături iubitului ei, dar și părinților acestuia și se declara extrem de afectată de situație. Niculae Bădălău, tatăl lui Gabi Bădălău, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și dare de mită.