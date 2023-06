Bianca Brad a renăscut la 7 ani de când a fost diagnosticată cu cancer. Boala a ținut-o departe de spațiul public

Bianca Brad a dezvăluit că perioada dificilă prin care a trecut i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și i-a adus o putere interioară extraordinară, iar acum simte că a „renăscut”. Ea a fost prezentă la petrecerea VIVA, alături de fratele ei care locuiește în Germania și care a fost în vizită în țară.

Bianca Brad a „prins aripi”, după lupta de 7 ani împotriva cancerului

Întrebată de ce este o prezență rară la evenimente, Bianca Brad a răspuns: „Păi, am fost și cumva nevoită, pentru că aveam altceva de făcut foarte important. Aveam un proiect.

De câte ori eram întrebată ce proiecte am, spuneam că lucrez la un proiect foarte, foarte mare și foarte important și o să vorbesc despre el când se va putea. Și am vorbit, într-adevăr, după șase ani, iar acum starea îmi permite și timpul să reapar și să mă reintegrez într-o formă nouă, renăscută. Am prins aripi”.

Ea a purtat o rochie roșie, menționând că această culoare întotdeauna a fost o una frumoasă și consideră că i se potrivește.

Actrița a vorbit și despre fiul său, spunând că este un băiat mare acum, însă nu l-a luat la petrecere cu ea pentru că el este un pic mai introvertit. „Este bărbat în devenire, un copil foarte bun. Sunt foarte mândră de el… Nu gustă genul acesta de evenimente. De fapt, dacă stau să mă gândesc, nici măcar nu l-am luat. Poate la un alt eveniment o să îl iau cu mine”, a mai spus Bianca Brad pentru viva.ro.

La ce aliment a renunțat actrița

Vedeta a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015. Și acum regretă că nu a mers la control la timp. Iar viața i s-a schimbat într-o noapte. „Era fix în perioada în care Angelina Jolie s-a hotărât să-şi facă dubla mastectomie şi histerectomie, dar ea avea în gene predispoziţie spre aşa ceva. Iar eu, probabil şi sub influenţa unei asemenea ştiri, eram hotărâtă să fac mastectomie şi, în ignoranţa mea, l-am întrebat pe medic: Când mă operaţi? Săptămâna viitoare?”

Aceasta a vorbit în trecut și despre alimentația sa, menționând că a renunțat complet la mâncarea procesată, la salamuri și la orice i-ar putea face rău.