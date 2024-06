Social Nou studiu despre bere. Este o otravă și provoacă dependență foarte ușor







Nou studiu despre bere. Această băutură este foarte periculoasă, dacă este consumată în exces, dar are și câteva beneficii pentru sănătate. Cercetătorii au descoperit că berea Guinness(neagră) conține o cantitate mică de fier (0,3 g per cutie, 3% din cantitatea zilnică recomandată) și antioxidanți din orz și hamei. Această bere are puține calorii.

Consumul excesiv de bere, extrem de periculos

Berea poate oferi o anumită protecție împotriva bolilor cardiovasculare, dacă nu este consumată în exces. Cu toate acestea, alcoolul crește riscul de cancer. O altă problemă este că trei sau patru halbe pe zi (aproximativ șase până la opt unități pe zi) pot duce la dependență, a spus dr. Sally Marlow, profesor în domeniul sănătății mintale la King’s College din Londra.

Toate băuturile alcoolice duc la ficat gras, boală hepatică alcoolică, scleroză hepatică, leziuni ale creierului, probleme de digestie, cancere, probleme de circulație, obezitate și disfuncție sexuală. Medicii au declarat că acetaldehida, o toxină și un cancerigen care se formează atunci când alcoolul este descompus în ficat, este extrem de periculoasă pentru oameni. Consumul de alcool crește riscurile a mai mult de 60 de boli.

Alcoolul, o otravă pentru organism

Profesorul David Nutt, de la Facultatea de Medicină și de la Imperial College, a declarat că alcoolul este o otravă pentru organism și că deteriorează nervii și celulele musculare ale inimii. Apoi, el ajunge la creier și îi poate face pe oameni să își piardă controlul. Alcoolul provoacă și anxietate și mahmureală.

„Alcoolul este otravă pentru toate celulele corpului. Crește riscul de cancer de gură. Îți otrăvește intestinul și stomacul. Apoi intră în ficat, unde crește riscul de ciroză. Începe să deterioreze nervii și celulele musculare ale inimii. Apoi ajunge la creier, unde activează substanțele neurochimice, care stau la baza poftei și pierderii controlului și a mahmurelii”, spune el.

Berea perturbă somnul și provoacă anxietate

Berea este un sedativ care perturbă somnul. Această băutură relaxează mușchii și țesuturile gâtului și spatelui limbii. Mulți oameni consideră că dorm mai bine după ce beau alcool, dar totul este o iluzie. Aceștia se trezesc mai stresați și mai obosiți, spun specialiștii.

Cei care beau mult alcool pot prezenta simptome de sevraj. Un alt studiu a arătat „corelații semnificative” între consumul de alcool și calitatea somnului, durata somnului și tulburările de somn la bărbați. Aceștia riscă să se confrunte cu emoții negative după o noapte de băut.

„Oamenii vorbesc despre experimentarea fricii și anxietății, care apar în primele ore”, spune ea „Alcoolul poate amplifica emoțiile negative”, susține aceasta.

Berea poate provoca inflamații intestinale și probleme în tractul gastrointestinal și ficat. Această băutură poate duce la deshidratare. Rinichiul este se ocupă cu reglarea fluidelor și electroliților, iar alcoolul poate perturba hormonii care afectează funcția rinichilor, potrivit Capital.